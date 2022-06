Agentúry: Pri letoch do USA nebude potrebné predkladať negatívny test

Washington 10. júna (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena zruší požiadavku predkladať negatívny test na COVID-19 pri medzinárodných letoch do Spojených štátov. Informovali o tom v piatok agentúry AP a Reuters, ktorým to potvrdil dobre informovaný zdroj.



Bidenova administratíva podľa nemenovaného predstaviteľa ešte počas piatka oznámi, že americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) už nebude vyžadovať testovanie najmenej 24 hodín pred odletom do USA. Zmena by mala nadobudnúť účinnosť v nedeľu, minútu po polnoci východoamerického letného času (EDT), to znamená o 6.01 h SELČ.



Úradník, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, ďalej uviedol, že CDC každých 90 dní prehodnotí potrebu požiadavky na predkladanie testov pre prípad, že sa objaví nový variant koronavírusu.