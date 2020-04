Londýn 4. apríla (TASR) - Británia sa pripravuje na nárast dopytu po tzv. potravinových balíkoch v rámci pomoci pre sociálne slabších. Milióny ľudí totiž prichádzajú o prácu pre pandémiu nového koronavírusu.



Natasha Carteyová mala pred prevzatím takéhoto balíka doma už len pol vreca ryže a maslo. Carteyová žije v sociálnom byt v Newhame, jednej z najchudobnejších štvrtí Londýna a je odkázaná na vládne sociálne balíčky. Obáva sa pritom, že ak ľudia uviaznu doma na dlhší čas, dôjde k nepokojom. "Protesty a nepokoje sa môžu vymknúť spod kontroly," uviedla a poukázala na nepokoje v Anglicku v roku 2011.



V Británii platia už druhý týždeň blokády a prísne opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Krajina čelí najväčšej kríze od druhej svetovej vojny. Obchody a mnohé firmy sú zatvorené a milióny ľudí tak prišli o svoje príjmy. A zatvorené sú aj tzv. potravinové banky, ktoré za normálnych okolností podávajú jedlo vo svojich priestoroch. Charitatívne organizácie musia preto distribuovať potravinové balíčky ľuďom priamo pred dvere.



V Spojenom kráľovstve už pre koronavírus prišiel o prácu jeden z 20 ľudí. Ukázal to pred týždňom prieskum spoločnosti YouGov. A počet žiadostí o tzv. Universal Credit, systém vládnych benefitov, raketovo stúpa, minulý týždeň dosiahol takmer pol milióna.



Suman Uththamaputhir predtým pracoval pre stávkovú kanceláriu Paddy Power. "V tejto chvíli sa skutočne len pretĺkam," povedal. "Mám veľa rodiny a priateľov, všetci robia to isté, všetci sa pretĺkajú," dodal.



Carteyová a Uththamaputhir dostali potravinové balíčky od komunitného centra Docklands Settlements vo východnom Londýne, ktoré radnica požiadala, aby rozšírilo svoje aktivity a pripravilo sa na prílev dopytu.



"Myslím, že postupom času bude omnoho viac ľudí potrebovať oveľa viac potravín," povedala Sam White, manažér komunitného centra.



Využívanie potravinových bánk v Británii už v uplynulých rokoch vzrástlo. Množstvo potravín distribuovaných spoločnosťou Trussell Trust, ktorá prevádzkuje okolo 1200 z 2000 potravinových bánk v krajine, sa za päť rokov zvýšilo o 73 %.



Pre mnohých obyvateľov Spojeného kráľovstva bude avizovaná finančná pomoc od vlády príliš nízka a príliš neskoro.



Británia má zhruba päť miliónov samostatne zárobkovo činných osôb. Tí zrejme nebudú mať nárok na financie z vládnych balíkov na podporu firiem. Kabinet tiež uviedol, že bude firmám pomáhať financovať 80 % miezd zamestnancov, ak si ich ponechajú. Ale ani to nemusí stačiť, aby zamestnávatelia nezačali prepúšťať.



"Keď ideme von doručiť potraviny, cítime zúfalstvo v niektorých rodinách" povedal White. "A bude sa to ešte zhoršovať," dodal.