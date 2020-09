Čína pre mor ošípaných zakázala dovoz bravčového z Nemecka

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Peking 13. septembra (TASR) - Čína zakázala dovoz bravčového mäsa z Nemecka po tom, ako Berlín koncom týždňa potvrdil prvý prípad afrického moru ošípaných (AMO). Toho sa obávali producenti bravčového mäsa, pre ktorých je Čína kľúčový trh.Peking oznámil zákaz v sobotu 12. septembra, dva dni po potvrdení prípadu AMO. Hovorkyňa nemeckého ministerstva pôdohospodárstva zákaz potvrdila, dodala však, že ministerstvo je aj naďalej v kontakte s čínskou vládou a o probléme rokujú.Nemecko je tretím najväčším dodávateľom bravčového mäsa do Číny a od začiatku tohto roka sa na celkovom objeme dodávok do najväčšej ázijskej ekonomiky podieľalo 14 %. Podľa údajov nemeckého štatistického úradu Destatis len za prvé štyri mesiace tohto roka vyviezlo Nemecko do Číny 158.000 ton bravčového mäsa v hodnote 424 miliónov eur. To je dvojnásobok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, keďže produkcia v Číne klesla o 20 %. Za celý minulý rok doviezla Čína z Nemecka bravčové v hodnote zhruba jednej miliardy eur.Najnovší krok Pekingu zvýši dopyt Číny po bravčovom od iných kľúčových dodávateľov, ako sú USA, Španielsko či Brazília. To podľa všetkého povedie k zvýšeniu globálnych cien komodity." povedal Daniel de Miguel z organizácie Interpork zastupujúcej španielskych producentov bravčového ešte pred oznámením Číny, že zakazuje dovoz mäsa z Nemecka. Na rozdiel od mnohých európskych krajín Španielsko nemuselo v minulých týždňoch pre opätovný nástup koronakrízy zatvoriť podniky na spracovanie bravčového mäsa.Aj USA "" na zvýšenie dodávok bravčového do Číny. Povedal to hovorca Federácie amerických vývozcov mäsa Joe Schuele.Nemecká asociácia farmárov (DBV) vyzvala nemeckú vládu, aby sa počas rokovaní s Pekingom pokúsila presadiť regionálny princíp, teda, aby Čína uplatnila zákaz iba na oblasť, v ktorej sa prípad AMO objavil. Prvý prípad potvrdilo Nemecko vo štvrtok (10. 9.) u mŕtveho diviaka neďaleko poľských hraníc.Nemecký vývoz bravčového do Číny zahrnuje vo veľkej miere produkty ako bravčové uši, nohy a chvosty. Ako povedal Joachim Rukwied z DBV, po týchto produktoch nie je v Európe vysoký dopyt, čo vyvoláva v Nemecku obavy, kde ich teraz umiestnia.