Amnesty International:Čína sa zamerala na svojich občanov v zahraničí

Londýn 13. mája (TASR) - Čína sa zameriava na svojich občanov študujúcich v zahraničí za ich politický aktivizmus, pričom niektorí z nich hlásia aj obťažovanie rodinných príslušníkov vo vlasti, oznámila v pondelok ľudskoprávna skupina Amnesty International (AI). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Čína netoleruje politický nesúhlas, a na potláčanie domácich protestov a aktivistov používa sofistikované technické nástroje, ako je napríklad aj zastrašovanie.



Podľa správy AI, ktorá sa odvoláva na rozhovory s desiatkami študentov v ôsmich európskych a severoamerických krajinách, sa obmedzovanie politického aktivizmu zo strany Pekingu čoraz viac rozširuje do zahraničia vo forme "nadnárodných represií".



Zahraniční študenti podľa danej skupiny uviedli, že rodinní príslušníci v Číne dostávali vyhrážky po tom, ako sa študenti v zahraničí zúčastnili na podujatiach vrátane spomienkových osláv krvavého potlačenia študentskej demonštrácie na pekinskom Námestí nebeského pokoja v roku 1989.



"Rodinným príslušníkom v pevninskej Číne sa vyhrážali, že im odoberú pasy, prepustia ich zo zamestnania, zabránia im v povýšení a odchode do dôchodku alebo dokonca obmedzia ich fyzickú slobodu," tvrdí AI so sídlom v Londýne.



Študenti tiež uviedli, že im bolo zablokované publikovanie a boli sledovaní v čínskych sociálnych aplikáciách, ktoré sú vzhľadom na internetový firewall Pekingu často jediným spôsobom komunikácie s rodinnými príslušníkmi.



Študenti sa podľa vlastného vyjadrenia aktívne podrobovali autocenzúre počas vyučovania a sociálnych interakcií a sťažovali sa na psychické problémy spôsobené pocitom všadeprítomného dohľadu - "od stresu a traumy až po paranoju a depresiu".



Peking na správu AI bezprostredne nereagoval, ale už predtým odmietol silnejúcu kritiku, že sa v uplynulých rokoch zameriava na svojich občanov žijúcich v zahraničí. Čína trvá na tom, že rešpektuje suverenitu iných krajín a že všetky operácie na presadzovanie práva vykonáva v súlade so zákonom, píše AFP.