Amnesty International: Taliban nezákonne zabil 13 etnických Hazárov

Kábul 5. októbra (TASR) - Bojovníci afganského militantného hnutia Taliban nezákonne zabili 13 príslušníkov hazárskeho etnika, väčšinou bývalých vojakov, ktorí sa im vzdali, informovala v utorok ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) na základe vlastného vyšetrovania.



Podľa agentúry AP AI uviedla, že Hazárov zabili 30. augusta v dedine Kahor v provincii Dájkundí v strednej časti krajiny. Ich obeťami bolo 11 exvojakov a dvaja civilisti vrátane 17-ročného dievčaťa.



K zabitiu Hazárov došlo približne dva týždne po tom, ako Taliban ovládol Afganistan v bleskovej ofenzíve, ktorá vyvrcholila prevzatím moci nad metropolou Kábul. Vedúci predstavitelia Talibanu sa vtedy snažili ubezpečiť Afgancov, že sa nechystajú zaviesť režim krutovlády, aký uplatňovali koncom 90. rokov.



Agentúra AP píše, že hovorcovia Talibanu na jej otázky o Hazároch nereagovali. Náčelník polície v provincii Dájkundí, vymenovaný Talibanom, poprel, že by došlo k nejakému zabíjaniu. Povedal iba to, že pri istom útoku bol zranený člen Talibanu.



AI v správe uvádza, že Taliban prevzal kontrolu nad provinciou 14. augusta a tamojších 34 bývalých vojakov, ktorí mali k dispozícii výstroj aj výzbroj, súhlasilo, že sa vzdá. Zbrane v prítomnosti členov Talibanu znefunkčnili.



Podľa správy AI dorazilo 30. augusta k dedine, kde sa zdržiavali títo bývalí vojaci, približne 300 bojovníkov Talibanu. Keď sa exvojaci pokúšali opustiť oblasť so svojimi rodinami, talibovia ich dostihli a spustili paľbu, pričom zabili 17-ročné dievča. Jeden exvojak paľbu opätoval, pričom zabil jedného taliba a druhého zranil. Taliban pokračoval v streľbe a zabil dvoch vojakov. Keď sa deviati ďalší vzdali, talibovia ich odvliekli k neďalekej rieke a zabili.