AI upozornila na snahy Ruska o zmenu etnického zloženia Krymu

Paríž 18. marca (TASR) - Rusko sa snaží na Krymskom polostrove od anexie v roku 2014 potláčať ukrajinskú identitu. Upozornila na to v pondelok ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) s tým, že Rusko podobne postupuje aj na ďalších anektovaných ukrajinských územiach. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Za desať rokov okupácie spravilo Rusko všetko, čo je v jeho silách na to, aby delegitimizovalo ukrajinskú zvrchovanosť nad Krymom," uviedla AI. Poukázala na ruskú politiku, ktorú používa s cieľom "upraviť etnické zloženie" obyvateľov Krymu, ktorý je domov aj krymských Tatárov. Tí z veľkej časti bojkotovali sporné referendum spred desiatich rokov, na základe ktorého Rusko anektovalo Krym.



Ruské úrady sa podľa AI snažia potlačiť identitu Ukrajincov a krymských Tatárov rôznymi obmedzeniami, ktoré sa týkajú napríklad vzdelania, náboženstva, médií alebo súdnictva. "Zmeny v učebných osnovách a takmer úplne odstránenie výučby ukrajinského jazyka majú zaistiť, že mladšie generácie nebudú mať dostatok vedomostí a povedomia na to, aby mohli spochybniť ruský naratív o histórii Krymu," uviedla AI.



Obyvatelia polostrova museli prijať ruské pasy, inak im hrozilo, že budú zbavení svojich ľudských práv, že im budú odopierané základné služby alebo dokonca, že budú deportovaní, uviedla AI.



Zároveň upozornila, že po invázii Ruska na Ukrajinu z roku 2022 sa situácia zhoršila a Moskva dramaticky posilnila zásahy proti akýmkoľvek vyjadreniam podpory Ukrajiny. AI uvádza tresty ako napríklad prepustenie z práce, pokuty, domové prehliadky, zatýkanie či trestné stíhanie.



Zdá sa, že Rusko takúto politiku využíva na dosiahnutie svojich plánov aj v iných častiach Ukrajiny, ktoré okupuje, píše AI. V správe uvádza, že zdokumentovala "do oči bijúcu indoktrináciu a nátlak, ktoré ruské úrady vyvíjajú na školy v okupovaných častiach Záporožskej a Chersonskej oblasti a na iných okupovaných územiach".



Rusko formálne anektovalo Krym pred desiatimi rokmi v marci po usporiadaní referenda, ktoré Ukrajina a Západ považujú za nelegitímne. Okrem toho začalo v roku 2014 podporovať proruské povstanie na východe Ukrajiny a v roku 2022 spustilo inváziu na Ukrajinu. V septembri 2022 anektovalo podobným spôsobom ako Krym aj Doneckú a Luhanskú oblasť na východe Ukrajiny a Záporožskú a Chersonskú oblasť na juhu.