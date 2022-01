Amnesty: Vojna na Ukrajine by mala ničivé následky pre ľudské práva

Ukrajinskí námorníci nesú guľomet vo vnútri základne ukrajinskej námornej pechoty, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Londýn/Bratislava 28. januára (TASR) - Organizácia Amnesty International (Amnesty, AI) upozorňuje na, ktoré predstavuje ďalšie vyostrovanie situácie na ukrajinsko-ruskej hranici. TASR o tom informovala koordinátorka pre kampane a médiá z Amnesty International Slovensko Daniela Mužíková.povedala generálna tajomníčka AI Agnes Callamardová.Potenciálny ozbrojený konflikt by mohol podľa Amnesty viesť k civilným stratám a vážne by ohrozil aj živobytie obyvateľstva v zasiahnutých oblastiach. Prípadné škody na infraštruktúre či nedostatok potravy by zároveň mohli viesť k masívnemu sťahovaniu či úteku obyvateľstva tak vnútri krajiny, ako aj do okolitých štátov.uviedol riaditeľ Amnesty Slovensko Rado Sloboda.Medzinárodná ľudskoprávna organizácia ďalej spresnila, že už dnes negatívne ovplyvňujú základné práva Ukrajincov rastúce ceny jedla a liečiv, ako aj krízové zatváranie niektorých škôl.Rusko v uplynulých týždňoch zhromaždilo blízko hraníc s Ukrajinou približne 100.000 svojich vojakov, čo Západ považuje za možnú prípravu na inváziu na Ukrajinu. Spojené štáty a ich spojenci v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO) Rusku pohrozili, že ak zaútočí na Ukrajinu, zavedú proti nemu tvrdé sankcie. Rusko akékoľvek plány na inváziu odmieta a tvrdí, že napätie zvyšuje rozmiestňovanie spojeneckých vojsk vo východnom krídle NATO. Moskva od Aliancie žiada bezpečnostné záruky, že sa nebude rozširovať smerom na východ.