< sekcia Zahraničie
Aicherová vyhrala super-G v Tarvisiu pred Vonnovou
Aicherová predviedla najmä v dolnej časti trate dravú, dynamickú jazdu a slávila štvrtý triumf v prestížnom seriáli, druhý v tejto sezóne.
Autor TASR,aktualizované
Tarvisio 18. januára (TASR) - Nemecká lyžiarka Emma Aicherová sa stala víťazkou super-G Svetového pohára v Tarvisiu. V talianskom stredisku predstihla o 27 stotín Američanku Lindsey Vonnovú, tretia skončila so stratou 94 stotín Češka Ester Ledecká. Líderka celkového poradia SP Američanka Mikaela Shiffrinová v pretekoch neštartovala.
Aicherová predviedla najmä v dolnej časti trate dravú, dynamickú jazdu a slávila štvrtý triumf v prestížnom seriáli, druhý v tejto sezóne. Vlani v decembri vyhrala rodáčka zo Švédska zjazd vo švajčiarskom St. Moritzi. „Dnes to bola z mojej strany od štartu až do cieľa super jazda, som veľmi spokojná. Bez chýb som zvládla aj záverečný sektor, s ktorým mám niekedy počas pretekov problémy," uviedla Aicherová do kamier rakúskej televízie ORF.
Talianka Sofia Goggiová sa vďaka šiestej priečke dostala na čelo priebežnej klasifikácie superobrovského slalomu pred Austrálčanku Alice Robinsonovú. Slovensko v súťaži nemalo svoje zastúpenie.
Aicherová predviedla najmä v dolnej časti trate dravú, dynamickú jazdu a slávila štvrtý triumf v prestížnom seriáli, druhý v tejto sezóne. Vlani v decembri vyhrala rodáčka zo Švédska zjazd vo švajčiarskom St. Moritzi. „Dnes to bola z mojej strany od štartu až do cieľa super jazda, som veľmi spokojná. Bez chýb som zvládla aj záverečný sektor, s ktorým mám niekedy počas pretekov problémy," uviedla Aicherová do kamier rakúskej televízie ORF.
Talianka Sofia Goggiová sa vďaka šiestej priečke dostala na čelo priebežnej klasifikácie superobrovského slalomu pred Austrálčanku Alice Robinsonovú. Slovensko v súťaži nemalo svoje zastúpenie.