Talianska lieková agentúra označuje situáciu s AstraZeneca politickou

Rím 16. marca (TASR) - Za "politické" rozhodnutie označil v utorok generálny riaditeľ talianskej agentúry pre lieky (AIFA) pozastavenie očkovania vakcínou proti koronavírusu od britsko-švédskej firmy AstraZeneca, ku ktorej pristúpilo v ostatnom čase viacero európskych krajín vrátane Talianska, Nemecka i Francúzska. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Dostali sme sa k pozastaveniu, pretože viacero európskych krajín, vrátane Nemecka a Francúzska, uprednostnilo prerušenie očkovania... aby sa mohli vykonať kontroly (vakcíny). Ide o politickú voľbu," povedal Nicola Magrini, šéf AIFA, v rozhovore pre taliansky denník La Repubblica.



Magrini uviedol, že vakcína od AstraZenecy je bezpečná, pričom pomer medzi jej prínosom a rizikovosťou je veľmi pozitívny. Dodal, že po zaočkovaní ňou došlo v Taliansku k ôsmim úmrtiam a štyrom prípadom vážnych vedľajších účinkov.



AIFE bude podľa jeho slov trvať dva až tri dni, kým v súvislosti s touto látkou zhromaždí nevyhnutné údaje. "Hneď ako budú odstránené pochybnosti, môžeme pokračovať (v očkovaní) väčšou rýchlosťou než predtým," dodal Magrini.



K pozastaveniu očkovania vakcínou vyvinutou firmou AstraZeneca a vedcami z Oxfordskej univerzity sa v utorok vyjadril aj Peter Openshaw, profesor experimentálnej medicíny z prestížnej londýnskej univerzity Imperial College. Takéto rozhodnutie by podľa jeho slov mohlo spôsobiť katastrofu.



Openshaw v rozhovore pre stanicu BBC vyzval ľudí momentálne čakajúcich na zaočkovanie touto vakcínou, aby sa jej nebáli. Dodal, že jej výhody prevyšujú nad možnými obavami z tohto pomerne vzácneho typu krvnej zrazeniny. Zdôraznil tiež, že je potrebné očkovať a vyjadril presvedčenie, že takéto pozastavenie je pre vakcináciu v Európe hotovou katastrofou.



Veľvyslanec Európskej únie v Londýne Joao Vale de Almeida v utorok zdôraznil, že pozastavenie očkovania AstraZenecou je na rozhodnutí jednotlivých členských krajín Únie, ktorá ho však od nich nevyžaduje. Vlády jednotlivých členských krajín sú podľa jeho slov znepokojené a tak sa správajú opatrne.



Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab sa medzičasom vyjadril v prospech tejto očkovacej látky.



"Rôzne krajiny majú rozdielne prístupy, ale môžem vám jasne povedať, že britský regulačný úrad, ako aj regulačný úrad EÚ a WHO tvrdia, že vakcína od AstraZenecy je bezpečná a ľuďom by sa mala ďalej podávať," povedal pre BBC. Dodal, že podľa dôkazov, ktoré v tejto súvislosti videla britská vláda, neexistuje v súvislosti s touto vakcínou nijaké mimoriadne riziko.



Pozastavenie očkovania touto vakcínou už tento týždeň ohlásili Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Španielsko, Portugalsko, Slovinsko, Lotyšsko a Švédsko, pričom ešte minulý týždeň takéto rozhodnutie oznámili taktiež Holandsko, Dánsko, Nórsko, Island, Bulharsko a Írsko.



Venezuela v pondelok zase oznámila, že použitie tejto vakcíny na svojom území nepovolí. Táto juhoamerická krajina mala prostredníctvom medzinárodnej iniciatívy COVAX dostať 1,4-2,4 milióna dávok vakcín od AstraZenecy, pripomína agentúra AFP.



EMA v pondelok informovala, že pokračuje vo vyšetrovaní udalostí, ktoré majú údajnú spojitosť s tvorbou krvných zrazenín u ľudí zaočkovaných AstraZenecou. S predstaviteľmi EMA sa zároveň v utorok stretnú experti Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), aby prediskutovali ďalší vývoj situácie okolo tejto vakcíny, a EMA vo štvrtok tiež uskutoční mimoriadne zasadnutie práve ohľadom vakcíny AstraZeneca.