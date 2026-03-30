Air China obnovila priame lety medzi Pekingom a Pchjongjangom
Autor TASR
Peking 30. marca (TASR) - Čínska národná letecká spoločnosť Air China obnovila priame lety medzi Pekingom a severokórejským Pchjongjangom. Ide o ďalší dôkaz obnovenia vzťahov po opätovnom spustení osobnej vlakovej dopravy medzi hlavnými mestami, uviedla agentúra AFP, píše TASR.
Lietadlo Air China odletelo v pondelok ráno miestneho času z medzinárodného letiska v Pekingu do Pchjongjangu po šesťročnej prestávke. Pri odbavovaní batožiny sa pritom tvorili dlhé rady, ako si všimli novinári AFP. Cestovanie v ekonomickej triede stojí v prepočte približne 200 amerických dolárov a spiatočný let z hlavného mesta KĽDR je naplánovaný na obed miestneho času.
Neochota Pchjongjangu vydávať turistické víza však znamená, že na cezhraničnú cestu môžu ísť len osoby s oficiálnym alebo špeciálnym účelom.
Čínske letecké spoločnosti zastavili prevádzku do Severnej Kórey od januára 2020 v dôsledku vypuknutia pandémie COVID-19 a ochladnutia bilaterálnych vzťahov. KĽDR obnovila lety na trase Peking–Pchjongjang už v auguste 2023 a v súčasnosti premávajú dvakrát týždenne.
Ako pripomína juhokórejská agentúra Jonhap, obnovenie čínskych letov dokazuje zmenu vo vzťahoch medzi oboma štátmi, ktoré majú novú dynamiku po návšteve severokórejského lídra Kim Čong-una v Pekingu. Vlani v septembri rokoval s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a dohodli sa na prehĺbení hospodárskej spolupráce a zlepšení vzťahov.
Severná Kórea a Čína tento mesiac obnovili po šiestich rokoch aj vlakovú osobnú dopravu. Súpravy premávajú na dvoch trasách – medzi metropolami oboch krajín a na kratšej trase z Pchjongjangu do čínskeho pohraničného mesta Tan-tung.
