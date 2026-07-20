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Air Force One podstúpi podľa Trumpa ďalšie renovácie
Prezident USA začal lietať na palube nového Boeingu 1. júla po tom, čo ho vlani prijal ako dar a následne dal prerobiť a prispôsobiť svojim potrebám.
Autor TASR
Washington 20. júla (TASR) - Americký prezident Donalnd Trump v nedeľu oznámil, že lietadlo, ktoré dostal od Kataru ako dar a ktoré v súčasnosti slúži ako Air Force One, podstúpi renováciu. Šéf Bieleho domu sa k tomu vyjadril po otázkach o bezpečnosti lietadla, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Prezident USA začal lietať na palube nového Boeingu 1. júla po tom, čo ho vlani prijal ako dar a následne dal prerobiť a prispôsobiť svojim potrebám. Trump si ale o niekoľko dní, 8. júla, zvolil iné lietadlo na cestu z Turecka do Británie, údajne „pre staré dobré časy“, no pri ceste do Spojených štátov už opäť letel v novom lietadle.
„Poskytuje veľa možností,“ povedal Trump o lietadle. „Ale pokiaľ viem, asi o mesiac alebo tak ho pošlú na renováciu, aby sa dostalo na maximum... Bude to trvať asi mesiac,“ tvrdil prezident v reakcii na otázky ohľadom bezpečnostných možností stroja. Vzdušné sily na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovali, píše Reuters.
Nové lietadlo s náterom v červenej, bielej, tmavomodrej a zlatej farbe prerobila spoločnosť L3Harris Technologies. Jeho úlohou je dočasne nahradiť lietadlá novej generácie, keďže firma Boeing má problémy s dodávkou meškajúcich Air Force One. Spoločnosť pracuje na dodaní dvoch špeciálne vyrobených lietadiel za 3,9 miliardy dolárov na základe dohody z roku 2018, ktorá má v súčasnosti už štvorročné meškanie a prekračuje rozpočet. Dodanie nových strojov sa očakáva až v polovici roka 2028.
Úprava lietadla z Kataru sa dokončila tak rýchlo, že niektorí odborníci vyjadrili obavy o bezpečnosť. Kritici tiež spochybnili náklady a vhodnosť prijatia tohto daru.
Prezident USA začal lietať na palube nového Boeingu 1. júla po tom, čo ho vlani prijal ako dar a následne dal prerobiť a prispôsobiť svojim potrebám. Trump si ale o niekoľko dní, 8. júla, zvolil iné lietadlo na cestu z Turecka do Británie, údajne „pre staré dobré časy“, no pri ceste do Spojených štátov už opäť letel v novom lietadle.
„Poskytuje veľa možností,“ povedal Trump o lietadle. „Ale pokiaľ viem, asi o mesiac alebo tak ho pošlú na renováciu, aby sa dostalo na maximum... Bude to trvať asi mesiac,“ tvrdil prezident v reakcii na otázky ohľadom bezpečnostných možností stroja. Vzdušné sily na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovali, píše Reuters.
Nové lietadlo s náterom v červenej, bielej, tmavomodrej a zlatej farbe prerobila spoločnosť L3Harris Technologies. Jeho úlohou je dočasne nahradiť lietadlá novej generácie, keďže firma Boeing má problémy s dodávkou meškajúcich Air Force One. Spoločnosť pracuje na dodaní dvoch špeciálne vyrobených lietadiel za 3,9 miliardy dolárov na základe dohody z roku 2018, ktorá má v súčasnosti už štvorročné meškanie a prekračuje rozpočet. Dodanie nových strojov sa očakáva až v polovici roka 2028.
Úprava lietadla z Kataru sa dokončila tak rýchlo, že niektorí odborníci vyjadrili obavy o bezpečnosť. Kritici tiež spochybnili náklady a vhodnosť prijatia tohto daru.