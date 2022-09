Air France pre štrajk ruší vyše polovicu piatkových letov

Paríž 14. septembra (TASR) - Francúzske aerolínie Air France v stredu oznámili, že zrušia viac ako polovicu plánovaných piatkových letov na krátke a stredné vzdialenosti. Dôvodom je očakávaný štrajk riadiacich pracovníkov letovej prevádzky, na ktorý vyzval odborový zväz SNCTA. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Air France v priebehu piatka vypraví len zhruba 45 percent letov na krátke a stredné vzdialenosti. Približne 90 percent diaľkových letov by však štrajk postihnúť nemal.



"Nemôžeme vylúčiť meškania a rušenia letov na poslednú chvíľu," čo sa týka zostávajúcich letov, uviedla spoločnosť Air France vo vyhlásení. Zákazníci, ktorých spoje štrajk ovplyvní, dostanú vopred upozornenie prostredníctvom SMS-správy a a emailu.



Francúzsky úrad pre civilnú leteckú dopravu (DGAC) v stredu uviedol, že aerolínie v súvislosti so štrajkom požiadal o zrušenie asi polovice letov. Úrad dodal, že vedie diskusie s Európskou organizáciou pre bezpečnosť letovej prevádzky Eurocontrol, čo sa týka alternatívnych trás s cieľom vyhnúť sa francúzskemu vzdušnému priestoru v priebehu piatkového štrajku.



K avizovanému štrajku riadiacich pracovníkov letovej prevádzky prichádza v čase, keď vláda v Paríži pripravuje schválenie štátneho rozpočtu na rok 2023, ktorý podľa odborov negarantuje úradu DGAC jeho financovanie a mohol by obmedziť jeho schopnosť zaistiť zvyšovanie platov, dodáva AFP.