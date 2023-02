Air India sa dohodla na rekordnej objednávke od Airbusu a Boeingu

Naí Dillí/Paríž 12. februára (TASR) - Indická letecká spoločnosť Air India sa dohodla na rekordnej dodávke zhruba 500 lietadiel od najväčších výrobcov Airbus a Boeing. Hodnota objednávky dosahuje pri katalógových cenách viac než 100 miliárd USD (93,55 miliardy eur). Ak sa dohoda, o ktorej informovali agentúru Reuters zdroje z leteckého trhu, oficiálne potvrdí, bude to znamenať najväčší kontrakt v histórii leteckej dopravy.



O plánoch na rekordnú objednávku prvýkrát informoval Reuters v decembri minulého roka. Očakáva sa, že dohodu by oficiálne mohli oznámiť začiatkom budúceho týždňa.



Podľa dvoch zdrojov z leteckého trhu Air India súhlasila s nákupom 250 lietadiel od Airbusu. V rámci tohto kontraktu by mal európsky výrobca dodať leteckej spoločnosti 210 úzkotrupých strojov A320neo a 40 širokotrupých lietadiel A350. Objednávka od Boeingu zahrnuje podľa zdrojov 220 lietadiel, z toho 190 úzkotrupých strojov 737 MAX, ďalej 20 širokotrupých boeingov 787 a 10 lietadiel 777X. Aj keď pre Airbus je objednávka o niečo menšia, než sa pôvodne predpokladalo (hovorilo sa o objednávke až na 275 lietadiel), zdroje nevylúčili, že neskôr sa môže zvýšiť.



Ako zdroje dodali, Airbus podpísal dohodu s leteckou spoločnosťou v piatok 10. februára. Americký Boeing sa s Air India dohodol na kontrakte ešte skôr, 27. januára, čo bolo presne rok od prevzatia pôvodných štátnych aerolínií indickým konglomerátom Tata Group. Airbus ani Air India sa k najnovším informáciám nevyjadrili. Po januárovej dohode s Boeingom aerolínie pre zamestnancov uviedli iba toľko, že "finalizujú historickú objednávku nových lietadiel".



Objednávka odráža stratégiu firmy pod novým vlastníkom zmodernizovať starnúcu flotilu lietadiel a opätovne získať výrazný podiel na linkách medzi kľúčovými indickými mestami, ako Naí Dillí a Bombaj a rozsiahlou indickou diaspórou. Na týchto linkách v súčasnosti dominujú aerolínie z krajín Blízkeho východu, ako sú Emirates s veľkou flotilou novších lietadiel.



Objednávka až na 400 úzkotrupých strojov zároveň spoločnosti Air India umožní získať väčší podiel na domácom trhu, ako aj regionálnom trhu, teda s letmi do susedných a blízkych štátov. V tejto oblasti tak aerolínie odštartovali súboj s miestnym rivalom IndiGo.



(1 EUR = 1,069 USD)