Air India skontrolovala spínače v ďalších boeingoch, problémy nenašla

Naí Dillí 17. júla (TASR) - Pri kontrole funkcie uzamykania spínačov na ovládanie prietoku paliva v lietadlách Boeing 787 vo svojej flotile spoločnosť Air India nezistila žiadne problémy. Vyplýva to z interného oznámenia, ktoré bolo rozoslané v rámci leteckej spoločnosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Spínače začala spoločnosť kontrolovať po tom, čo sa jej pred mesiacom zrútil Boeing 787, pričom zahynulo 260 ľudí. Z predbežného vyšetrovania vyplynulo, že krátko po štarte sa spínače prietoku paliva posunuli z polohy spustené do polohy vypnuté, čo viedlo havárii.



Indický letecký regulačný úrad začiatkom tohto týždňa nariadil leteckým spoločnostiam v krajine, aby preverili funkciu uzamykania spínačov na niekoľkých modeloch lietadiel od amerického výrobcu Boeing. Sondáž spoločnosti Air India však nezistila žiadne problémy s uzamykacím mechanizmom.



„Cez víkend náš technický tím spustil preventívne kontroly uzamykacieho mechanizmu spínača kontroly prietoku paliva na všetkých našich lietadlách typu Boeing 787,“ uviedlo oddelenie letovej prevádzky leteckej spoločnosti v oznámení svojim pilotom.



„Kontroly boli ukončené a neboli zistené žiadne problémy,“ uvádza sa v oznámení.



Aj iné krajiny nariadili svojim leteckým spoločnostiam, aby preskúmali palivové spínače v lietadlách Boeing.



Nehoda sa stala 12 júna. Stroj typu Boeing 787-8 Dreamliner smeroval z mesta Ahmadábád na západe Indie do Londýna. Pol minúty po štarte sa zrútil do štvrte Méghání Nagar v Ahmadábáde a dopadol na budovu študentského internátu.



Na palube sa nachádzalo 242 ľudí – okrem dvoch pilotov a desiatich členov posádky aj 169 indických občanov, 53 Britov, sedem občanov Portugalska a jeden Kanaďan. Medzi cestujúcimi bolo aj 11 detí.



Haváriu neprežilo 241 ľudí. Jediným preživším je 40-ročný Brit. Tragédia si vyžiadala aj najmenej 38 obetí medzi ľuďmi nachádzajúcimi sa v internáte.