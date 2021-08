Airbnb ponúkne bezplatné ubytovanie pre afganských utečencov

Na archívnej snímke z 13. marca 2017 výkonný riaditeľ Airbnb Brian Chesky hovorí počas interview v New Yorku. Foto: TASR/AP

New York 24. augusta (TASR) - Populárna ubytovacia platforma Airbnb ponúkla v utorok bezplatné ubytovanie pre 20.000 afganskych utečencov z celého sveta. Zároveň v tejto súvislosti požiadala o pomoc ľudí, ktorí prostredníctvom Airbnb prenajímajú svoje nehnuteľnosti, informovala agentúra AP.Podľa výkonného riaditeľa Airbnb Briana Cheskyho je potreba presídľovania afganských utečencov do USA a iných krajínuviedol Chesky v príspevku na sociálnej sieti Twitter.Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v júli uviedol, že od januára tohto roku muselo svoje domovy v dôsledku neistoty a násilia opustiť až 270.000 Afgancov.Americké ministerstvo obrany (Pentagón) v pondelok oznámilo, že z Afganistanu za posledných 24 hodín evakuovali približne 16.000 ľudí. Počet ľudí premiestnených z Afganistanu od júla americkými lietadlami dosiahol už 42.000, pričom 37.000 z nich evakuovali od polovice augusta, keď sa po dobytí Kábulu hnutím Taliban začali intenzívne evakuačné letecké operácie.Afganské militantné hnutie Taliban 15. augusta obsadilo hlavné mesto Kábul a prevzalo moc v Afganistane. Desaťtisíce ľudí sa odvtedy snažia dostať sa z tejto krajiny do zahraničia. Západné krajiny začali s evakuačnými letmi pre svojich diplomatov a občanov, a tiež Afgancov, ktorí s nimi spolupracovali.