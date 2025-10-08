< sekcia Zahraničie
Airbus dodal za prvých deväť mesiacov 507 lietadiel
Dodávky motorov predtým ovplyvnil štrajk ich dodávateľa CFM a konkurenčný dopyt po náhradných motoroch zo strany leteckých spoločností.
Autor TASR
Toulouse 8. októbra (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus v stredu oznámil, že za prvých deväť mesiacov 2025 dodal zákazníkom 507 lietadiel. Vo 4. štvrťroku 2025 by tak mal dodať ďalších 313 kusov, aby dosiahol cieľ za celý rok, ktorým je odovzdanie 820 lietadiel. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
V septembri 2025 dodal najväčší svetový výrobca lietadiel 73 kusov, čo je rekord pre daný mesiac roka a svedčí to o zlepšení dodávok motorov.
Septembrové číslo predstavuje výrazný nárast oproti 50 lietadlám pred rokom, v septembri 2024. Tento skok spolu so znížením počtu lietadiel čakajúcich na motory naznačuje, že dodávky motorov sa v predchádzajúcich týždňoch zrýchlili.
Hovorca Airbusu uviedol, že počet zmontovaných lietadiel zaparkovaných na zemi, ktoré čakajú na svoje motory, klesol z maxima 60 lietadiel začiatkom tohto roka, ale neposkytol nové číslo.
