Airbus, Thales a Leonardo sa dohodli na fúzii
Francúzsko, ktoré spolu s Nemeckom a Španielskom vlastní menšinové podiely v Airbuse, označilo dohodu za „vynikajúcu správu“
Autor TASR
Rím/Paríž 23. októbra (TASR) – Európske letecké a kozmické spoločnosti Airbus, Thales a talianska Leonardo vo štvrtok oznámili dohodu o zlúčení svojich družicových a vesmírnych divízií, ktorá má viesť k vytvoreniu významného hráča v strategicky kľúčovom odvetví. Informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Cieľom zlúčenia je podľa výrobcov posilniť „strategickú autonómiu Európy vo vesmírnom sektore“, ktorý zahŕňa telekomunikácie, globálnu navigáciu, pozorovanie Zeme, vedu, výskum a národnú bezpečnosť. Dané spoločnosti chcú takto čeliť prudkému rastu konkurentov na čele so spoločnosťou Starlink od amerického podnikateľa Elona Muska.
Francúzsko, ktoré spolu s Nemeckom a Španielskom vlastní menšinové podiely v Airbuse, označilo dohodu za „vynikajúcu správu“. Ministerstvo financií uviedlo, že zlúčenie posilní investície do výskumu a inovácií a podporí európsku suverenitu v oblasti globálnej konkurencie.
Generálni riaditelia spomínaných troch spoločností v spoločnom vyhlásení zdôraznili, že navrhovaná fúzia pomôže vládam zabezpečiť „autonómiu Európy v strategickej vesmírnej oblasti“.
Projekt, kódovo označený ako „Project Bromo“, spojí výrobné a servisné aktivity Thales Alenia Space a Telespazio – spoločných podnikov Leonardo a Thales –, ako aj rôzne vesmírne a digitálne aktivity Airbusu a zostávajúce vesmírne aktivity Leonardo a Thales SESO.
Tento projekt podlieha schváleniu európskymi regulačnými orgánmi, ktoré sa v minulosti podobným krokom bránili.
Ak však európski regulátori dajú súhlas, nový projekt by mal začať fungovať v roku 2027. Zamestnávať by mal 25.000 ľudí a očakáva sa, že ročné tržby by mohli dosiahnuť 6,5 miliardy eur, uviedli spoločnosti vo vyhlásení.
Airbus by v novom projekte mal vlastniť 35 percent, zatiaľ čo Thales a Leonardo budú vlastniť po 32,5 percenta. Nová spoločnosť bude fungovať pod spoločnou kontrolou so zabezpečenou vyváženou štruktúrou riadenia.
