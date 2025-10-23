Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. október 2025Meniny má Alojzia
< sekcia Zahraničie

Airbus, Thales a Leonardo sa dohodli na fúzii

.
Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Francúzsko, ktoré spolu s Nemeckom a Španielskom vlastní menšinové podiely v Airbuse, označilo dohodu za „vynikajúcu správu“

Autor TASR
Rím/Paríž 23. októbra (TASR) – Európske letecké a kozmické spoločnosti Airbus, Thales a talianska Leonardo vo štvrtok oznámili dohodu o zlúčení svojich družicových a vesmírnych divízií, ktorá má viesť k vytvoreniu významného hráča v strategicky kľúčovom odvetví. Informovala agentúra Reuters, píše TASR.

Cieľom zlúčenia je podľa výrobcov posilniť „strategickú autonómiu Európy vo vesmírnom sektore“, ktorý zahŕňa telekomunikácie, globálnu navigáciu, pozorovanie Zeme, vedu, výskum a národnú bezpečnosť. Dané spoločnosti chcú takto čeliť prudkému rastu konkurentov na čele so spoločnosťou Starlink od amerického podnikateľa Elona Muska.

Francúzsko, ktoré spolu s Nemeckom a Španielskom vlastní menšinové podiely v Airbuse, označilo dohodu za „vynikajúcu správu“. Ministerstvo financií uviedlo, že zlúčenie posilní investície do výskumu a inovácií a podporí európsku suverenitu v oblasti globálnej konkurencie.

Generálni riaditelia spomínaných troch spoločností v spoločnom vyhlásení zdôraznili, že navrhovaná fúzia pomôže vládam zabezpečiť „autonómiu Európy v strategickej vesmírnej oblasti“.

Projekt, kódovo označený ako „Project Bromo“, spojí výrobné a servisné aktivity Thales Alenia Space a Telespazio – spoločných podnikov Leonardo a Thales –, ako aj rôzne vesmírne a digitálne aktivity Airbusu a zostávajúce vesmírne aktivity Leonardo a Thales SESO.

Tento projekt podlieha schváleniu európskymi regulačnými orgánmi, ktoré sa v minulosti podobným krokom bránili.

Ak však európski regulátori dajú súhlas, nový projekt by mal začať fungovať v roku 2027. Zamestnávať by mal 25.000 ľudí a očakáva sa, že ročné tržby by mohli dosiahnuť 6,5 miliardy eur, uviedli spoločnosti vo vyhlásení.

Airbus by v novom projekte mal vlastniť 35 percent, zatiaľ čo Thales a Leonardo budú vlastniť po 32,5 percenta. Nová spoločnosť bude fungovať pod spoločnou kontrolou so zabezpečenou vyváženou štruktúrou riadenia.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec z filmu Tisícročná včela

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Krajiny EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov