AIU dočasne suspendovala francúzsku sedembojárku Lazraqovú-Khlassovú
AIU nešpecifikovala dátum porušenia ani jeho závažnosť.
Autor TASR
Paríž 30. marca (TASR) - Francúzsku atlétku Aurianu Lazraqovú-Khlassovú dočasne suspendovali za nedodržanie antidopingových požiadaviek týkajúcich sa miesta pobytu. Jednotka pre integritu v atletike (AIU) to oznámila na sociálnych sieťach. Úradujúcej európskej striebornej medailistke v sedemboji hrozí až dvojročný zákaz činnosti.
AIU nešpecifikovala dátum porušenia ani jeho závažnosť. Porušenie požiadaviek mohlo zahŕňať nesprávne alebo príliš neskoro zaznamenané údaje o polohe alebo neprítomnosť športovca na registrovanom mieste počas neohláseného testu.
Dvadsaťšesťročná Francúzka je strieborná medailistka zo sedemboja z majstrovstiev Európy v Ríme v roku 2024. Na olympiáde v Paríži obsadila 16. miesto a na svetovom šampionáte v Tokiu sa pre zranenie nepredstavila, pripomenula agentúra AFP.
AIU nešpecifikovala dátum porušenia ani jeho závažnosť. Porušenie požiadaviek mohlo zahŕňať nesprávne alebo príliš neskoro zaznamenané údaje o polohe alebo neprítomnosť športovca na registrovanom mieste počas neohláseného testu.
Dvadsaťšesťročná Francúzka je strieborná medailistka zo sedemboja z majstrovstiev Európy v Ríme v roku 2024. Na olympiáde v Paríži obsadila 16. miesto a na svetovom šampionáte v Tokiu sa pre zranenie nepredstavila, pripomenula agentúra AFP.