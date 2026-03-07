Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
AIU suspendovala Kerleyho za porušenie antidopingových pravidiel

Fred Kerley zo Spojených štátov súťaží v mužských rozjazdách na 100 metrov na Letných olympijských hrách 2024 v sobotu 3. augusta 2024 v Saint-Denis vo Francúzsku. Foto: TASR/AP

Držiteľ zlata v behu na 100 m z domáceho atletického šampionátu v roku 2022 sa podľa vyjadrenia AIU previnil voči pravidlám trikrát v priebehu 12 mesiacov.

Autor TASR
Los Angeles 7. marca (TASR) - Jednotka pre integritu atletiky (AIU) udelila americkému šprintérovi Fredovi Kerleymu dvojročný dištanc. Dvojnásobný medailista z OH mal od augusta minulého roka predbežne pozastavenú činnosť po tom, ako nenahlásil dopingovým komisárom miesto pobytu.

Držiteľ zlata v behu na 100 m z domáceho atletického šampionátu v roku 2022 sa podľa vyjadrenia AIU previnil voči pravidlám trikrát v priebehu 12 mesiacov. Správanie 30-ročného Američana bolo podľa šéfa AIU Bretta Clothiera „nedbanlivé a do istej miery bezohľadné“.

Elitní atléti majú podľa pravidiel prikázané informovať antidopingových komisárov o mieste kde trénujú a rovnaké informácie musia podávať aj počas presunov. Len tak sa antidopingové testy dajú vykonať najpresnejšie. „Sofistikované dopingové látky dokážeme v tele atlétov nájsť len pár dní a v niektorých prípadoch len pár hodín po podaní,“ citovala Clothiera agentúra AFP. Kerleyho trest platí už od predbežného suspendovania a preto vyprší v auguste 2027.
