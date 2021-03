Aj 10 rokov po havárii vo Fukušime sú postihuté oblasti neprístupné

Tomioka 10. marca (TASR) - Časť japonského mesta Tomioka, ktoré je od jadrovej elektrárne Fukušima I vzdialené približne desať kilometrov, je aj desať rokov po jadrovej havárii neprístupnou zónou, uviedla v stredu agentúra AP.



Hoci ide iba o 12 percent rozlohy mesta, práve v tejto časti bývala tretina z jeho 16.000 obyvateľov. V roku 2017 mesto na severovýchode Japonska opätovne otvorili, nie však túto jeho časť.



Vstúpiť do uzavretej zóny možno iba počas dňa a iba s oficiálnym povolením. Časť tejto oblasti nazývaná Jonomori bývala posiata domami a obchodmi vrátane obľúbenej samoobsluhy či miestnej siete supermarketov. V oblasti sa nachádza aj park Jonomori. Obkolesujú ho ulice lemované čerešňami, ktorý miestni využívali na svoje "hanami" párty, teda pikniky pod rozkvitnutými stromami.



Táto časť neprístupnej zóny je určená ako miesto na opätovné oživenie, úrady by ho chceli opäť otvoriť v roku 2023. V druhej polovici zóny je skládka jadrového odpadu, oblasť plná čiernych vriec s rádioaktívnou pôdou, polámanými konármi stromov a ďalšími kontaminovanými troskami pozbieranými z celého mesta. Vrecia budú napokon odoslané do dočasného skladu odpadu vo Futabe a Okume, dvoch mestách, na ktorých území sa nachádza jadrová elektráreň.



Japonsko 11. marca 2011 zasiahlo silné zemetrasenie sprevádzané vlnami cunami, čo viedlo k smrti približne 18.500 ľudí. Prírodná katastrofa spôsobila aj závažné poškodenie atómovej elektrárne Fukušima I, išlo o najhoršie nešťastie svojho druhu od havárie atómovej elektrárne Černobyľ v roku 1986.