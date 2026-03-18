Aj Afganistan oznámil dočasné prímerie počas sviatku íd al-fitr
Autor TASR
Kábul 18. marca (TASR) - Afganistan v stredu oznámil dočasné pozastavenie bojov proti Pakistanu, ktoré súvisí s moslimským sviatkom íd al-fitr na záver posvätného mesiaca ramadán. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
„Dočasnú prestávku“ v útokoch na Afganistan oznámil predtým aj Pakistan. K tomuto kroku dospel na žiadosť viacerých krajín a pri príležitosti záveru mesiaca ramadán. Dočasné prímerie má platiť od štvrtka do polnoci v pondelok.
„Pakistan ponúka toto gesto v dobrej viere a v súlade s islamskými pravidlami,“ napísal pakistanský minister informácií Attaulláh Tarár na sociálnej sieti X. Zároveň varoval, že v prípade akéhokoľvek cezhraničného útoku, útoku dronmi alebo teroristického incidentu na území Pakistanu budú bojové operácie „okamžite obnovené s novou intenzitou“.
Napätie medzi Pakistanom a Afganistanom v uplynulých týždňoch výrazne eskalovalo vo forme leteckých a cezhraničných útokov. Pakistan podnikol nálety na ciele v okolí Kábulu i Kandaháru, pričom tvrdí, že boli namierené proti ozbrojencom zo skupiny Tahríke-Tálibán Pákistán (TTP), mediálne známej aj ako Pakistanský Taliban. Ide o zastrešujúcu organizáciu pre rôzne islamistické skupiny operujúce na pakistanských federálne spravovaných kmeňových územiach blízko pakistanskej hranice s Afganistanom.
Afganské vládnuce fundamentalistické hnutie Taliban v reakcii na útoky pakistanskej armády obvinilo Islamabad z útokov na civilné objekty a hlási vysoký počet obetí. Údaje o počte mŕtvych sa líšia, pričom podľa medzinárodných organizácií ide o desiatky až stovky obetí. Pakistan tieto tvrdenia odmieta a uvádza, že cieľom boli výlučne militantné infraštruktúry.
Súčasťou eskalácie boli aj odvetné incidenty vrátane dronových útokov a prestreliek na hranici, ktorá je dlhodobo predmetom sporov medzi Afganistanom a Pakistanom.
Ide o najvážnejšiu eskaláciu bojov medzi oboma krajinami za posledné roky.
Afganistan a Pakistan čelia výzvam na okamžité ukončenie konfliktu. OSN v súvislosti s bojmi poukazuje na celkový počet obetí z radov civilistov rastie a má obavy o osud nútene vysídlených osôb.
Snahy o sprostredkovanie prímeria alebo ukončenia bojov sú nateraz neúspešné. Ako prvé sa o túto misiu pokúšali štáty Perzského zálivu, ktoré však po začatí americko-izraelských útokov na Irán na prelome februára a marca presunuli svoju pozornosť na situáciu na vlastnom území, ktoré je často terčom odvetných útokov iránskej armády.
Čína vyslala do regiónu konfliktu Afganistanu a Pakistanu svojho špeciálneho vyslanca a prisľúbila, že zohrá „konštruktívnu úlohu pri deeskalácii napätia“.
Ruský osobitný vyslanec pre Afganistan Zamir Kabulov vyhlásil, že Moskva „bude pripravená“ pomôcť sprostredkovať rozhovory, ak o to obe strany požiadajú. „Zatiaľ sa tak nestalo,“ vyhlásil Kabulov pre prokremeľský denník Izvestija citovaný agentúrou AFP.
