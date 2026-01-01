< sekcia Zahraničie
Aj Amerika privítala rok 2026 ohňostrojmi, v USA majú výročie vzniku
V New Yorku sa desaťtisíce ľudí zhromaždili napriek mrazivým teplotám za prísnych bezpečnostných opatrení na Times Square, aby sledovali o polnoci tradičné spúšťanie svetelnej gule.
New York/Rio de Janeiro 1. januára (TASR) - Viac ako 2,5 milióna ľudí zaplnilo v stredu večer pláž Copacabana v Rio de Janeiro, kde miestne úrady oslavy príchodu Nového roka označili za najväčšiu silvestrovskú párty na svete. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a AP.
Davy zaplnili rozsiahle pobrežie mesta, kde sa konali koncerty a ohňostroje. Väčšinou boli oblečení v bielom, čo je tradícia súvisiaca s bohyňou mora, vody a materstva Iemanja v afro-brazílskych vierovyznaniach.
V hlavnom meste USA sa rozsvietil Washingtonský monument na začiatok osláv 250. výročia vzniku Spojených štátov. V New Yorku sa desaťtisíce ľudí zhromaždili napriek mrazivým teplotám za prísnych bezpečnostných opatrení na Times Square, aby sledovali o polnoci tradičné spúšťanie svetelnej gule. Pre tento rok mala Constellation Ball špeciálny dizajn pri príležitosti vzniku USA. Podľa organizátorov osláv má Constellation Ball deviatu podobu od svojho debutu v roku 1907. Má priemer 3,8 metra, váži 5470 kg a zdobí ju 5280 kryštálov a LED svetiel, čo je o polovicu viac ako jej predchodkyňu.
Počas osláv tradične dostali priestor aj hudobné špeciály a televízne programy ako „Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve“ s vystúpeniami hudobných hviezd a hostiteľmi. Celé podujatie sa vysielalo naživo v televízii a cez online streamy na sociálnych sieťach.
