Aj Budapešť si uctí Krasznahorkaiho, ktorý prevezme Nobelovu cenu
Budapešť si uctí nositeľa Nobelovej ceny za literatúru za rok 2025 Lászlóa Krasznahorkaiho nezvyčajným spôsobom.
Autor TASR
Budapešť 10. decembra (TASR) - Budapešť, ale aj ďalšie maďarské mestá dnes vzdajú poctu spisovateľovi Lászlóovi Krasznahorkaimu, ktorý si v stredu podvečer v Štokholme prevezme Nobelovu cenu za literatúru za rok 2025. V rámci osláv budú na budapeštianskych mostoch vyvesené štátne a mestské vlajky. Oznámil to na Facebooku starosta Budapešti Gergely Karácsony, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Budapešť si uctí nositeľa Nobelovej ceny za literatúru za rok 2025 Lászlóa Krasznahorkaiho nezvyčajným spôsobom. Na počesť spisovateľa, ktorý bol ocenený za „podmanivé a vizionárske“ dielo, v stredu štartuje občianska iniciatíva NobelMobil, ku ktorej sa pripojilo aj hlavné mesto, napísal Karácsony.
V rámci nej bude 24 hodín jazdiť plošinový kamión ulicami Budapešti až do 06.00 h nasledujúceho dňa a zastaví sa na 13 miestach približne na jednu hodinu. Počas pomalého pohybu vozidla medzi dvoma zastávkami zaznie záznam čítania kníh Krasznahorkaia, uvádza sa na webovej stránke podujatia.
„Krasznahorkai, ktorého spisy sú zároveň apokalyptické, gogoľovské aj kafkovské, v prejave na slávnostnom zasadnutí Kráľovskej švédskej akadémie hovoril o ľudskej dôstojnosti, o anjeloch, o nádeji a o podstate vzbury. Povedal: človek dospeje k poznaniu vtedy, keď pochopí, že nespravodlivosti sveta nevznikajú z ojedinelých prípadov, ale z fungovania spoločnosti ako celku,“ napísal starosta na Facebooku.
Nositeľom Nobelovej cenu za literatúru za rok 2025 je maďarský spisovateľ a scenárista László Krasznahorkai, oznámila to minulý štvrtok (4.12.) popoludní Švédska akadémia. Ocenila „jeho pôsobivé a vizionárske dielo, ktoré uprostred apokalyptického teroru potvrdzuje silu umenia“, uvádza sa vo vyhlásení akadémie na sieti X.
Maďarský autor je známy najmä pre knihy Satanské tango (Sátántangó, 1985) a Melanchólia vzdoru (Az ellenállás melankóliája, 1989). Melanchólia vzdoru bola do angličtiny preložená v roku 1998, na Krasznahorkaiov prvý román Satanské tango si čitatelia v angličtine museli počkať až do roku 2012.
V slovenskom jazyku mu prostredníctvom vydavateľstva BRAK vyšli tri romány - Svet beží a Melanchólia vzdoru v preklade Gabriely Magovej, román Satanské tango preložila Tímea Beck. Jeho diela podľa webu BRAK-u charakterizuje okrem iného impozantná koncepcia, filozofický fundament a osobitý rozprávačský jazyk.
Krasznahorkaia švédska porota označila za „významného autora epických diel v stredoeurópskej tradícii, ktorá siaha od Kafku po Thomasa Bernharda a vyznačuje sa absurditou a grotesknou prehnanosťou“.
Od roku 2015 je laureátom Medzinárodnej Man Bookerovej ceny, ktorú udeľujú raz za dva roky žijúcemu autorovi beletrie publikovanej v anglickom jazyku. Toto ocenenie získal dosiaľ ako jediný Maďar.
