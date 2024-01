EÚ odsúdila výzvy izraelských ministrov na vysťahovanie Palestínčanov

Brusel 4. januára (TASR) — Európska únia sa pridala k Spojeným štátom, Parížu aj Berlínu a v stredu večer ostro odsúdila nedávne vyjadrenia dvoch krajine pravicových izraelských ministrov, podľa ktorých by mali byť Palestínčania nabádaní k tomu, aby sa vysťahovali z Pásma Gazy, kam by sa tak mohli vrátiť izraelskí osadníci. Informovala o tom agentúra AFP.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell označil na platforme X predmetné vyjadrenia za "poburujúce a nezodpovedné". Napísal tiež, že izraelský minister financií Bezalel Smotrič a minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir svojimi vyhláseniami očiernili palestínske obyvateľstvo Pásma Gazy, keď apelovali na vypracovanie plánu jeho vysídlenia.



"Nútené vysídľovanie je prísne zakázané ako závažné porušenie medzinárodného humanitárneho práva," dodal Borrell s tým, že v tomto smere záleží aj na slovách.



Ben Gvir vyzval v pondelok na rýchle riešenie podporujúce emigráciu obyvateľov Pásma Gazy. Odchod Palestínčanov a opätovné založenie izraelských osád je podľa neho "správne, spravodlivé, morálne a ľudské riešenie".



Podobne sa ešte v nedeľu vyjadril aj Smotrič, ktorý pre izraelský vojenský rozhlas povedal, že ak bude Izrael vo vojne s Hamasom postupovať správne, dôjde k exodu Palestínčanov "a my budeme žiť v pásme Gazy".



Izrael za tieto tvrdenia v uplynulých dňoch odsúdili USA, Francúzsko aj Nemecko, ktoré vyzvali jeho vládu, aby sa zdržala takejto "poburujúcej a nezodpovednej rétoriky".



Smotrič, ktorý je považovaný za obhajcu vízie tzv. Veľkého Izraela a zasadzuje sa tiež za anexiu Západného brehu, už medzičasom reagoval na kritiku zo strany USA. Uviedol, že Spojené štáty si váži a považuje ich za "najlepšieho priateľa" Izraela. Dodal však, že Izrael "nie je ďalšou z hviezd na americkej zástave" a urobí v prvom rade to, čo považuje za najlepšie pre seba. "Exodus státisícov ľudí z Gazy umožní vrátiť sa domov obyvateľom z periférie Pásma Gazy," dodal na platforme X.