Aj Grécko pozastavilo vybavovanie žiadostí Sýrčanov o azyl

Atény 11. decembra (TASR) - Grécko pozastavilo v stredu vybavovanie žiadostí Sýrčanov o azyl. Pridalo sa tak k mnohým európskym krajinám, ktoré k tomuto kroku pristúpili v uplynulých dňoch. Opatrenie ohlásil grécky minister pre migráciu Nikos Panagiotopulos, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Dočasne zmrazujeme ... všetky (azylové) konania (pre Sýrčanov), kým nevyhodnotíme nové dáta," povedal Panagiotopulos. AFP pripomína, že Grécko je pre mnohých Sýrčanov akousi vstupnou bránou, cez ktorú sa dostávajú do Európy.



Podľa pondelňajšej správy agentúry Reuters citujúcej nemenovaného popredného predstaviteľa gréckej vlády bolo aktuálne v procese schvaľovania zhruba 9000 sýrskych žiadateľov o azyl.



Obdobné opatrenia ako teraz Atény, a síce pozastavenie vybavovania sýrskych žiadostí o azyl oznámili v uplynulých dňoch mnohé európske krajiny, vrátane Rakúska, Nemecka, Česka, Británie či severských krajín Dánska, Nórska, Švédska aj Fínska a mnohých ďalších. Reagovali tak na situáciu v Sýrii, kde v nedeľu prevzali povstalci kontrolu nad Damaskom a zvrhli tak dlhoročný režim prezidenta Bašára Asada, ktorý utiekol do exilu v Moskve.



Situácia v Sýrii, aj okolo potenciálnych návratov utečencov, však stále nie je celkom jasná, pričom vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi vyzval v pondelok v tejto súvislosti svet na to, aby neprijímal unáhlené opatrenia. "Bude potrebná trpezlivosť a ostražitosť, dúfajúc, že vývoj na mieste sa bude vyvíjať pozitívnym spôsobom, čo umožní, aby konečne došlo k dobrovoľným, bezpečným a udržateľným návratom s tým, že utečenci budú môcť (v tomto smere) robiť informované rozhodnutia," povedal.