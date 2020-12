Aj Kalifornia hlási prvý prípad nového variantu koronavírusu

Sacramento 31. decembra (TASR) - Guvernér americkej Kalifornie Gavin Newsom oznámil v stredu prvý známy prípad nového a zjavne nákazlivejšieho variantu koronavírusu v tomto najľudnatejšom štáte USA.



Stalo sa tak po tom, čo v USA v utorok zaznamenali prvý prípad nákazy novým variantom koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý sa začal šíriť z Británie. Zaregistrovali ho v štáte Colorado, uviedla agentúra AP.



Americký imunológ a hlavný odborník Bieleho domu na koronavírus SARS-CoV-2 Anthony Fauci uviedol, že toto zistenie nie je prekvapujúce a že sa to dalo čakať.



Nový variant koronavírusu v štáte Colorado objavili miestne zdravotné úrady vo vzorke 20-ročného muža, ktorý nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu. Úrady medzičasom spustili stopovanie kontaktov a začali vyšetrovať iné potenciálne prípady nákazy novým variantom vírusu v štáte.



Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vydalo 25. decembra nové pravidlá, podľa ktorých sa cestujúci zo Spojeného kráľovstva musia pred letom do Spojených štátov preukázať negatívnym výsledkom testu na koronavírus.



Nový variant koronavírusu v Británii je podľa tamojšej vlády infekčnejší o približne 70 percent. Podľa odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) však zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by spôsoboval ťažší priebeh ochorenia COVID-19 alebo bol odolný voči existujúcim vakcínam.