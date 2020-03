Aj nasledovné plenárne zasadnutie EP bude skrátené pre koronavírus

Brusel 10. marca (TASR) – Aj nasledujúce plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu, ktoré sa pôvodne malo konať v Štrasburgu od 30. marca do 2. apríla, sa uskutoční v Bruseli a bude skrátené na dva pracovné dni. Dôvodom je epidémia koronavírusu, uviedla v utorok podpredsedníčka EP Katarina Barleyová.



Presunuté zo Štrasburgu do Bruselu a skrátené z troch a pol dňa na jeden rokovací deň bolo aj terajšie plenárne zasadnutie EP. Europoslanci mali v utorok pozmenený rokovací poriadok a nemali na pláne ani hlasovania k jednotlivým uzneseniam.



"Aprílové zasadnutie sa uskutoční od stredy popoludnia, 1. apríla, a vo štvrtok 2. apríla v Bruseli," spresnila Barleyová, ktorá zastáva jednu z podpredsedníckych funkcií v europarlamente.



Nemenovaný zdroj z prostredia EP pre tlačovú agentúru AFP potvrdil, že jeden z externých poradcov europarlamentu bol pozitívne testovaný na koronavírus, medzi europoslancami ani v radoch zamestnancov a administratívy EP doteraz žiadne prípady choroby potvrdené neboli.



Iná situácia je v ostatných inštitúciách EÚ, ktoré do utorka evidovali štyroch zamestnancov s pozitívnymi testami na koronavírus, z toho traja pracujú pre Radu EÚ, zastupujúcu záujmy členských krajín.



Podľa zmlúv o EÚ má Európsky parlament sídlo v Štrasburgu, kde musí uskutočniť 12 plenárnych schôdzí ročne, ktoré trvajú tri a pol dňa (začínajú v pondelok poobede, končia sa štvrtok večer). Europoslanci po zvyšok času pracujú v budove EP v Bruseli, kde sa organizujú miniplenárne zasadnutia a pracovné schôdze špecializovaných výborov EP.