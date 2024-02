Madrid 19. februára (TASR) - Aj Španielsko si predvolalo ruského veľvyslanca v Madride v súvislosti s úmrtím ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného vo väzení. Uvádza to v pondelok agentúra AFP, citujúca zdroje z tamojšieho rezortu diplomacie.



Rovnaký krok krátko predtým oznámili aj Švédsko a Nemecko. Nemenované zdroje zo španielskeho ministerstva pritom neuviedli, kedy presne došlo k predvolaniu veľvyslanca Jurija Klimenka.



O úmrtí Navaľného v trestaneckej kolónii IK-3 za polárnym kruhom informovala v piatok ruská väzenská služba. Po vychádzke mu údajne prišlo nevoľno a okamžite stratil vedomie. Privolaní zdravotníci z nemocnice v meste Labytnangi sa ho vraj pokúšali oživovať viac ako pol hodiny, ale neúspešne.



Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares ešte piatok vyhlásil, že Madrid požaduje, aby sa objasnili okolnosti úmrtia Navaľného. Londýn si v piatok večer predvolal diplomatov z ruského veľvyslanectva, pričom žiadal "úplné a transparentné vyšetrenie" úmrtia Navaľného.



Navaľnyj bol jedným z najvýraznejších kritikov režimu Vladimira Putina a podarilo sa mu vyburcovať rozsiahle protesty, a to napriek prísnym ruským zákonom cieleným proti demonštráciám.



Uväznili ho na začiatku roka 2021 po tom, ako sa do Ruska vrátil z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou novičok, z ktorej obviňoval Kremeľ. Západ z jeho smrti jednomyseľne obvinil ruské úrady.