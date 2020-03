V Ázii stúpa dopyt po rastlinných náhradách mäsa

Singapur 28. marca (TASR) - Od "morských plodov" vypestovaných v laboratóriách po knedličky vyrobené z tropického ovocia namiesto bravčového mäsa - dopyt po udržateľných alternatívach mäsa v Ázii stúpa. Pribúdajú tak "kreatívne" produkty, ktoré sa snažia osloviť chuťové bunky miestnych gurmánov.



Prognózy pritom uvádzajú, že spotreba mäsa a morských živočíchov v Ázii sa bude zvyšovať spolu s rozrastajúcou sa strednou triedou v rozvíjajúcich sa ekonomikách. Ale skupiny ochranárov varujú pred environmentálnymi škodami, ktoré by takýto trend mohol priniesť.



Dopyt po rastlinných alternatívach mäsa v Ázii je síce zatiaľ stále malý, ale stúpa, medziročne približne o 30 %, pričom zvlášť na rozvinutých trhoch, ako sú Južná Kórea, Hongkong a Singapur, je už silný. "Vidíme, že medzi spotrebiteľmi na celom svete rastie environmentálne povedomie a ani Ázia sa v tomto nelíši," povedal André Menezes zo spoločnosti Country Foods, ktorá dováža alternatívne náhrady mäsa z USA do Singapuru.



Konzumácia mäsa predstavuje hrozbu pre životné prostredie, pretože hovädzí dobytok produkuje metán, upozorňujú ochranári. A zároveň, zvýšená konzumácia morských živočíchov môže ešte viac vyčerpať ich už aj tak ubúdajúce zásoby.



Veľkí americkí výrobcovia náhrad mäsa sa už nejaký čas obzerajú po nových príležitostiach v Ázii. Spoločnosť Impossible Foods sa snaží o pobočku v Číne a jej konkurent Beyond Meat, ktorý vyrába hamburgery na rastlinnej báze, tam plánuje otvoriť výrobný závod. Čaká ich však konkurencia miestnych startupov, ktoré uvažujú nad rámec jednoduchých hamburgerov a lepšie rozumejú spotrebiteľom v takej rozmanitej krajine, akou je Čína, hrdá na svoje kulinárske tradície.



Čínske startupy chcú dodávať širokú škálu alternatívnych výrobkov, od parených knedličiek v čínskom štýle až po imitácie obľúbených guliek z rýb a krabov.



Startup Karana stavil na výrobky masových náhrad z tzv. jackfruit, východoindického chlebovníka, ktoré plánuje uviesť na trh v tomto roku.



Spoluzakladateľ spoločnosti Blair Crichton dúfa, že vytvorí produkty natoľko podobné originálu, že sa mu podarí prilákať aj milovníkov tradičných mäsových pokrmov. "Nemusíme nevyhnutne propagovať, že je to jackfruit, je to o balení spôsobom, ktorý je spotrebiteľom dobre známy," povedal.



Singapurský startup Sophie's BioNutrients spolupracuje s vedcami na miestnej univerzite na pestovaní mikrorias na zvyškoch sójových bôbov bohatých na živiny, čo je odpad z potravinárskeho priemyslu. Plánujú premenu rias na bielkovinový prášok, ktorý sa potom použije na výrobu produktov imitujúcich rybacie a krabie guľky. Tento proces nevyčerpáva zásoby morských živočíchov a nespôsobuje ani škody na životnom prostredí.



Podľa zakladateľa spoločnosti Eugena Wanga ľudia v mnohých ázijských krajinách považujú jedlo za svoju najlepšiu tradíciu. Preto sa domnieva, že ich neoslovia rastlinné hamburgery, ale náhrady lokálnych pochúťok.



Niekoľko startupov, ktoré sa špecializujú na tzv. udržateľné potraviny, sa rozhodlo uviesť svoje produkty na trh v Singapure a spraviť z neho základňu pre celý región. Napriek čoraz väčšiemu environmentálnemu povedomiu však stále môžu mať problémy presvedčiť spotrebiteľov s tradičným vkusom, aby prešli na ich výrobky. Experti sa zhodujú, že aj keď "aspekt novosti" v súčasnosti poháňa väčšinu predaja alternatívnych druhov mäsa, nestačí na to, aby spotrebitelia z tzv. mäsového trhu prešli na pravidelnú konzumáciu alternatívnych výrobkov.