Aj v ČR zaznamenali zriedkavý syndróm, ktorý hrozí deťom po COVID-19

Praha 8. januára (TASR) - Ochorenie COVID-19 má u detí väčšinou miernejší priebeh, ale zriedkavo sa môže po jeho prekonaní objaviť iný zdravotný problém - tzv. syndróm multisystémovej zápalovej odpovede spojenej s koronavírusom SARS-CoV-2 u detí (PIMS-TS, tiež MIS-C). Ako nová choroba sa začal vyskytovať v polovici minulého roka v Taliansku, Británii, Francúzsku či USA. Teraz hlásia desiatky prípadov aj v Česku. Vo štvrtok o tom informoval portál Novinky.cz.



V ČR väčší výskyt PIMS-TS zaznamenali od polovice novembra v nadväznosti na vrchol druhej vlny epidémie. Ďalšie nové prípady súvisiace s treťou vlnou už hlásili aj na začiatku roka 2021.



Podľa odborníkov z Jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) Pediatrickej kliniky Fakultnej nemocnice (FN) v Motole v Prahe má syndróm niektoré podobnosti s Kawasakiho chorobou (multisystémové zápalové ochorenie postihujúce tepny, vyskytuje sa u menších detí približne do piatich rokov), ale spravidla má závažnejší priebeh a vyžaduje si rýchle liečenie.



Profesorka Anna Šedivá z Ústavu imunológie 2. lekárskej fakulty Karlovej univerzity uviedla, že v prvej vlne koronavírusu nebola úmrtnosť z dôvodu nového syndrómu vo svete veľká, dosahovala asi dve percentá. Ak je však nezistený alebo nesprávne liečený, môže ohroziť život, upozorňujú českí lekári.



PIMS-TS je závažné akútne ochorenie detského veku, ktoré sa prejaví až štyri, výnimočne šesť týždňov po vystavení koronavírusu SARS-CoV-2. Postihuje podľa štúdií asi dvoch zo 100.000 ľudí vo veku do 21 rokov, ale výskyt môže byť aj väčší.



Medzi prvé príznaky patrí niekoľkodňová horúčka, pridať sa môžu kožné či sliznicové príznaky, vyrážka, zápal očných spojiviek, začervenaná plôška nohy a dlaní. Pacientov môže trápiť aj nízky krvný tlak, hnačka alebo bolesť brucha, uviedol vedúci lekár JIS motolskej Pediatrickej kliniky Filip Fencl.



"Podstatou choroby je zrejme oneskorená aberantná imunitná odpoveď u niektorých disponovaných jedincov, ktorá postihne predovšetkým srdce a cievy, ale môže sa rozvinúť do multiorgánového zlyhania," vysvetlil prednosta Pediatrickej kliniky FN Motol Jan Lebl.



V motolskej nemocnici zatiaľ hospitalizovali 11 takýchto pacientov vo veku od jedného do 14 rokov. U dvoch najvážnejšie postihnutých sa rozvinuli ťažšie problémy so srdcom. Prejavy syndrómu sú často také závažné, že väčšina pacientov skončí na JIS, niektorí na ARO. Syndróm sa typicky objavuje u detí, ktorým inak koronavírus vážnejšie ťažkosti nespôsobuje.



Jedenásť prípadov hlásila aj fakultná nemocnica v Hradci Králové, v plzenskej nemocnici liečili osem takýchto pacientov, v spádovej moravskej Detskej nemocnici v Brne zaznamenali okolo 25 týchto detských pacientov, informovali Novinky.cz.



Presné dôvody, prečo sa syndróm vyskytuje hlavne u detí, zatiaľ stále nie sú známe.