Vodca ukrajinských separatistov vyzval obyvateľov, aby odišli do Ruska

Moskva 18. februára (TASR) - Vodca separatistov v samozvanej Luhanskej ľudovej republike (LĽR) na východe Ukrajiny Leonid Pasečnik vyzval v piatok obyvateľov, aby sa evakuovali do Ruska. Výzva prišla v období, keď Moskva aj Západ varujú pred vyostrením bojov, píše tlačová agentúra AFP.



"Aby sme zabránili civilným obetiam, vyzývam obyvateľov republiky..., aby čo najskôr odišli do Ruskej federácie," uviedol vo vyhlásení líder neuznanej LĽR Pasečnik.



Predtým vydal podobné vyhlásenie aj vodca separatistov samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) na východe Ukrajiny Denis Pušilin. V piatok oznámil, že povstalecké úrady začnú v tento deň evakuovať civilistov do Ruska. "Ženy, deti a seniori sú určení na evakuáciu ako prví," uviedol Pušilin vo videoodkaze na sociálnej sieti Telegram.



Pušilin obvinil Kyjev z plánovania bezprostredného útoku na separatistické územia podporované Moskvou. "Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj v blízkej budúcnosti vydá rozkaz svojim vojakom, aby spustili útok," dodal Pušilin.



Vodca neuznávanej DĽR povedal, že ruské úrady a susedná juhoruská Rostovská oblasť sú pripravené prijať civilistov a už pre nich pripravili "hostiteľské miesta".



Obaja vodcovia proruských separatistov, podporovaných Moskvou, nariadili evakuáciu v čase, keď silnejú obavy z konfliktu veľkých rozmerov na východe Ukrajiny. Západ tvrdí, že Rusko môže kedykoľvek zaútočiť na Ukrajinu, napriek tomu, že Moskva vyhlasuje, že stiahla časť z vyše 100.000 zhromaždených vojakov od ukrajinských hraníc. Západní lídri tiež upozorňujú, že Rusko môže použiť dezinformácie ako zámienku na to, aby mohlo podniknúť útok na Ukrajinu.