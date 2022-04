Aj Židia na Ukrajine sa pripravujú na slávenie sviatku pesach

Ilustračná snímka. Foto: TASR / AP

Odesa 13. apríla (TASR) - Židia na Ukrajine sa pripravujú na slávenie sviatku nekvasených chlebov – pesach –, ktorý sa tento rok začína 15. apríla po západe slnka. Chabad, jedna z najväčších chasidských židovských organizácií na svete, má v pláne zorganizovať na Ukrajine aj napriek vojne 52 verejných sederových večerí pre asi 9000 ľudí, informoval denník The Times of Israel (TOI).Chabad, ktorý má na Ukrajine hlboké korene a rozsiahlu sieť, i ďalšie skupiny a organizácie zo zahraničia sa zmobilizovali, aby pomohli ukrajinským Židom oslavovať pesach kdekoľvek, kde si v časoch vojny našli útočisko, napísal TOI.Nezisková organizácia Americký židovský spojený distribučný výbor (JDC), ktorá z Ukrajiny evakuovala viac ako 11.600 Židov, napríklad odoslala na Ukrajinu vyše dve tony macesu, viac ako 400 fliaš hroznovej šťavy a vyše 300 kilogramov kóšer jedla pre utečencov v Poľsku, Moldavsku, Maďarsku a Rumunsku, povedala pre TOI Chen Tzuková, riaditeľka pobočiek JDC v Európe, Ázii a Afrike.JDC organizuje sedery aj v krajinách hraničiacich s Ukrajinou i inde v Európe a podporuje aj on-line sedery – tam, kde je príliš nebezpečné stretnúť sa osobne, vysvetlila Tzuková." povedal pre TOI rabín Jacob Biderman, ktorý vedie aktivity Chabadu po celom Rakúsku, vrátane centra vo Viedni, kde momentálne žije asi 800 ukrajinských Židov.Ako príklad uviedol, že niekoľko dní príchode do Viedne sa títo utečenci z Ukrajiny zúčastnili na slávení sviatku purim, ktorý pripomína vyslobodenie Židov pred masakrom plánovaným vezírom Hamanom v starovekej Perzii." povedal Biderman. "" dodal.Dve zo sederových večerí na Ukrajine organizuje v prístavnom meste Odesa na pobreží Čierneho mora i miestny rabín Avraham Wolff, ktorý v utorok pred jednou z miestnych synagóg organizoval distribúciu nekvaseného chleba - macesu –, ktorý je nevyhnutný pri rituálnej večeri. Na vojnou zničenej Ukrajine, uprostred vojny a ochromujúceho nedostatku potravín, je veľmi ťažké kúpiť ho, vysvetlil TOI.Jedna z Wolffom pripravovaných sederových večerí sa bude konať v synagóge Chabad pre rodiny s malými deťmi. Druhá bude v jednom z miestnych hotelov, kde môžu účastníci aj prenocovať, keďže v meste platí od 21.00 h zákaz vychádzania.Židovské organizácie a spolky už do Odesy v nákladných autách prepravili maces z Izraela, mlieko z Francúzska i mäso z Británie. Na Ukrajine ich centrá sociálnych služieb a zbor dobrovoľníkov distribuujú takmer 16 ton macesu pre starších Židov a rodiny v núdzi.