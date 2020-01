Ajatolláh Alí Chameneí: Irán dal Spojeným štátom facku

Teherán 8. januára (TASR) - Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v stredu v prejave k národu povedal, že Irán dal nočným útokom na základne v Iraku Američanom facku rovno do tváre, "vojenská akcia však nestačí".



Chameneí sa takto vyjadril iba niekoľko hodín po útoku na spojenecké americké základne v Iraku, ktorý bol reakciou na minulotýždňové zabitie iránskeho generála americkou armádou, píše AP.



Iránsky vodca ďalej povedal, že "skorumpovaná prítomnosť Spojených štátov v regióne by sa mala skončiť", pretože zapríčinila vojnu, rozdelenie a deštrukciu.



Chameneí taktiež obhajoval česť zabitého generála Kásema Solejmáního so slovami, že bol "veľkým, statočným bojovníkom" a "naším drahým priateľom".



Telesné pozostatky generálmajora pochovali v stredu v jeho domovskom meste Kermán na juhovýchode Iránu. Pohreb sa mal pôvodne uskutočniť už v utorok - vzhľadom na obrovské davy smútiacich ľudí ho však museli o deň odložiť.



Iránski židia navštívili rodinu zabitého generála Solejmáního

Iránski židia osobne vyjadrili sústrasť rodine iránskeho generála Kásema Solejmáního, ktorý zahynul pri minulotýždňovom americkom útoku v Iraku. Informoval o tom v stredu izraelský denník The Times of Israel.



Rodinu zabitého veliteľa jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd navštívila delegácia židovskej náboženskej obce v Iráne vedená hlavným rabínom Jehudom Geramim.



Členovia iránskej židovskej komunity sa zúčastnili aj na Solejmáního pohrebe, ktorý sa uskutočnil v stredu na úsvite v generálovom domovskom meste Kermán. Obrad sa konal niekoľko hodín po iránskom raketovom útoku na dve vojenské základne v Iraku, kde sú umiestnení americkí vojaci, ktorý bol podľa iránskych médií odvetou za Solejmáního zabitie.



Iránska židovská obec zároveň vydala vyhlásenie, v ktorom potvrdila svoju vernosť hodnotám iránskej revolúcie. Už krátko po generálovom zabití iránski židia vyjadrili nádej, že "Boh pomstí (jeho) krv".



Sústrasť Solejmáního rodine vyslovili aj predstavitelia iných náboženských menšín žijúcich v Iráne. Podľa izraelských médií majú takého prejavy lojálnosti zo strany menšín veľký význam pre zaistenie ich bezpečnosti.



Kásema Solejmáního zabili v noci na 3. januára americké sily pri útoku dronom neďaleko letiska v irackej metropole Bagdad. Operáciu nariadil prezident Spojených štátov Donald Trump, ktorý Solejmáního obvinil z prípravy útoku na amerických diplomatov a vojakov v Iraku. Irán za to prisľúbil "tvrdú odplatu".