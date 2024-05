Ajatolláh Chameneí sa vyslovil za vrátenie Palestíny Palestínčanom

Teherán 1. mája (TASR) - Duchovný vodca Iránu ajatolláh Alí Chameneí tvrdí, že pokračujúce snahy o normalizáciu vzťahov medzi Izraelom a arabskými krajinami nevyriešia krízu na Blízkom východe.



Chameneí to uviedol v stredu v reakcii na vyhlásenie šéfa americkej diplomacie Antonyho Blinkena, ktorý v pondelok uviedol, že Washington má pripravený "bezpečnostný balík" pre Saudskú Arábiu, ktorý Rijádu ponúkne, ak znormalizuje svoje vzťahy s Izraelom.



Agentúra AFP, ktorá informovala o ajatolláhovej reakcii, doplnila, že Saudská Arábia už viedla rozhovory o možnej normalizácii vzťahov s Izraelom. Tieto rokovania však boli pozastavené, keď vypukla vojna v Pásme Gazy.



Tento ozbrojený konflikt je dôsledkom útoku palestínskych kománd na juh Izraela, ktorý sa odohral 7. októbra 2023 a vyžiadal si 1170 obetí, väčšinou civilistov. Izraelská odvetná ofenzíva pripravila v Pásme Gazy o život už takmer 35.000 ľudí, väčšinou žien a detí.



Napätie v regióne po vypuknutí vojny medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas prudko vzrástlo, pričom k eskalácii prispeli aj Iránom podporované militantné skupiny v Sýrii, Libanone, Iraku a Jemene.



Irán síce Hamas podporuje, ale popiera akúkoľvek priamu účasť na útoku Hamasu na Izrael.



Irán neuznáva existenciu Izraela a od islamskej revolúcie v roku 1979 urobil z podpory palestínskych požiadaviek ústredný bod svojej zahraničnej politiky.



"Palestína by im (Palestínčanom) mala byť vrátená," povedal Chameneí. "Mali by si vytvoriť svoj vlastný režim, svoj vlastný systém" a potom sa "rozhodnúť, ako sa vysporiadať so sionistami," vyhlásil ajatolláh podľa agentúry AFP citovanej agentúrou TASR.