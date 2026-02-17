< sekcia Zahraničie
Ajatolláh Chameneí: Trumpovi sa Irán nepodarí zničiť
Jeho vyjadrenia prišli v čase, kedy delegácia Iránu rokuje vo švajčiarskej Ženeve s predstaviteľmi Spojených štátov najmä o jadrovom programe Teheránu a sankciách.
Autor TASR
Teherán 17. februára (TASR) - Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v utorok vyhlásil, že americký prezident Donald Trump neuspeje v zničení jeho krajiny. Jeho vyjadrenia prišli v čase, kedy delegácia Iránu rokuje vo švajčiarskej Ženeve s predstaviteľmi Spojených štátov najmä o jadrovom programe Teheránu a sankciách. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.
„V jednom zo svojich nedávnych prejavov americký prezident povedal, že Amerike sa za 47 rokov nepodarilo zničiť (Iránsku) islamskú republiku... Hovorím vám: ani vám sa to nepodarí,“ povedal Chameneí vo svojom prejave.
Iránsky najvyšší duchovný vodca zároveň Spojeným štátom pohrozil, že vojnovú loď USS Abraham Lincoln, ktorú Washington na Blízkom východe nasadil ešte v januári, môže Teherán potopiť.
„Neustále počúvame, že (Spojené štáty) vyslali vojnovú loď smerom k Iránu. Vojnová loď je určite nebezpečná zbraň, ale ešte nebezpečnejšia je zbraň, ktorá ju dokáže potopiť,“ vyhlásil Chameneí.
Trump minulý týždeň potvrdil, že Washington na Blízky východ vyslal aj druhú lietadlovú loď - USS Gerald R. Ford. Podľa jeho slov by mala do oblasti čoskoro vyplávať z Karibiku.
Agentúra AP s odvolaním sa na viaceré iránske médiá v utorok informovala, že Teherán začal vojenské cvičenie v oblasti Hormuzského prielivu. Tlačová agentúra Tasnim uviedla, že rakety vypálené z Iránu, pozdĺž jeho pobrežia a ostrovov zasiahli svoje ciele v tomto prielive.
Iránska štátna televízia ešte v pondelok oznámila, že iránske Revolučné gardy (IRGC) začali sériu vojenských cvičení v tejto strategickej dopravnej trase v Perzskom zálive, cez ktorú prúdi približne 20 percent svetovej výroby ropy.
Utorkové rokovania v Ženeve vedie iránska delegácia na čele s ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím a americká s osobitnými vyslancami Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Prezident USA v pondelok oznámil, že sa do rokovaní zapojí nepriamo.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v utorok zopakoval, že zrušenie sankcií je neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek dohody o jadrovom programe so Spojenými štátmi.
