Ajatolláh Chameneí varuje USA pred útokom na Irán
Autor TASR
Teherán 1. februára (TASR) – Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí varoval Spojené štáty pred útokom na Irán, pričom uviedol, že takýto zásah by vyvolal „regionálnu vojnu“. Informovala o tom agentúra Tasním, ktorá je blízka Zboru islamských revolučných gárd (IRGC).
„Američania by si mali uvedomiť, že ak začnú vojnu, tentoraz to bude regionálna vojna,“ uviedol Chameneí podľa nedeľňajšej správy agentúry DPA citujúcej iránsky Tasním.
Irán nechce vojnu a nezačne ju, dodal iránsky vodca, ktorý má v Iráne posledné slovo pri rozhodovaní vo všetkých strategických otázkach. „Iránsky ľud však zasadí tvrdý úder každému, kto zaútočí alebo spôsobí škodu,“ upozornil Chameneí.
Obavy z možnej americkej intervencie v Iráne narastajú po brutálnom potlačení nedávnych protivládnych protestov. Prezident USA Donald Trump totiž iránskemu režimu opakovane pohrozil vojenskou intervenciou. Spojené štáty nasadili do regiónu Blízkeho východu aj údernú skupinu vojnových plavidiel a lietadlovú loď USS Abraham Lincoln, ktorá sa podľa amerického ústredného velenia nachádza momentálne v Arabskom mori.
V sobotu nemenovaný iránsky predstaviteľ uviedol, že Irán sa pripravuje na diplomatické rozhovory so Spojenými štátmi vrátane diskusií o kontroverznom iránskom jadrovom programe.
