Ajatolláh Chameneí vymenoval nového šéfa iránskej polície

Teherán 7. januára (TASR) - Najvyšší iránsky vodca ajatolláh Alí Chameneí vymenoval v sobotu nového policajného šéfa krajiny, k čomu došlo necelé štyri mesiace po tom, čo sa v Iráne začali rozsiahle protesty vyvolané smrťou Mahsy Amíníovej. Píše o tom agentúra AFP.



Iránsku islamskú republiku zachvátila vlna nepokojov po vlaňajšom 16. septembri, keď vo vyšetrovacej väzbe zomrela 22-ročná iránska Kurdka Amíníová. Zatkli ju za to, že porušila v Iráne platné prísne islamské zásady nosenia ženského odevu na verejnosti.



Chameneí, ktorý má vo svojej krajine posledné slovo v dôležitých štátnických rozhodovaniach a je aj hlavným veliteľom iránskych ozbrojených síl, vymenoval do najvyššej policajnej funkcie generála Ahmada Rezu Rádána. Doterajším policajným šéfom bol Hosejn Aštarí. AFP sa odvoláva na Chameneího oficiálnu internetovú stránku.



Najvyšší duchovný vodca zároveň nariadil ministerstvu polície, aby si zlepšilo svoje schopnosti a cvičilo a trénovalo špeciálne jednotky na najrozličnejšie bezpečnostné úkony.



Obaja policajní funkcionári, Ahmad Rezá Rádán i Hosejn Aštarí, začali svoju profesionálnu kariéru v iránskych revolučných gardách.



Na novovymenovaného policajného šéfa už v roku 2010 uvalili Spojené štáty a neskôr i Európska únia sankcie za to, že sa v súvislosti s protestmi, ktoré v Iráne prebiehali po kontroverzných prezidentských voľbách z roku 2009, dopúšťal porušovania ľudských práv.



Iránski vládni činitelia i úrady všeobecne nazývajú súčasné celoštátne protesty "nepokojmi" a uvádzajú, že v nich prišli o život už stovky ľudí – vrátane príslušníkov bezpečnostných jednotiek – a desiatky ďalších osôb boli zatknuté.