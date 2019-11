Ajatolláh pripísal protesty v Iráne sprisahaniu podporovanému USA

Teherán 27. novembra (TASR) - Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v stredu povedal, že nedávne protesty v jeho krajine boli súčasťou "sprisahania", do ktorého sú zapojené Spojené štáty. Chameneí však nepredložil dôkazy, ktoré by jeho slová potvrdili, píše agentúra AP.



Ajatolláh to uviedol počas príhovoru k členom iránskych revolučných gárd, ktoré pomohli potlačiť demonštrácie.



Irán už začína priznávať rozsah protestov, ktoré sa konali po celej krajine. Jeden z poslancov uviedol, že bolo počas nich zatknutých viac ako 7000 osôb, približuje AP.



Iránsky minister vnútra Abdolrezá Rahmání Fazlí v utorok obvinil demonštrantov, že chceli ovládnuť štátnu televíziu. V rozhovore, ktorý v utorok večer iránska štátna televízia odvysielala, však Fazlí svoje tvrdenie dôkazmi nepodporil.



Iránska vláda ešte neoznámila definitívnu bilanciu úmrtí, zranení alebo zatknutí počas protestov a zásahov bezpečnostných zložiek.



Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) na svojej webovej stránke uvádza, že násilnosti si vyžiadali najmenej 143 obetí na životoch. Irán to odmieta bez toho, aby na potvrdenie svojich tvrdení poskytol dôkazy.