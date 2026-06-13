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Ajatolláha Alího Chameneího pochovajú 9. júla v jeho rodnom meste
Bývalý najvyšší vodca Iránu by mal byť pochovaný vo Svätyni imáma Rezu v Mašhade. Úrady v Teheráne sa pripravujú na zhromaždenia až 20 miliónov ľudí.
Autor TASR
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Teherán 13. júna (TASR) - Pohreb bývalého najvyššieho iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý bol zavraždený 28. februára, v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán, sa bude konať 9. júla. V sobotu o tom informovala iránska televízia, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Chameneího pochovajú v rodnom meste Mašhad na severovýchode Iránu. Pohreb pôvodne plánovali na marec, avšak odložili ho z dôvodu vojny. Chameneího pochovajú po troch dňoch smútočných obradov v Teheráne, ktoré sa začnú 4. júla, a po ďalšom obrade v pútnickom meste Kóm 7. júla.
Bývalý najvyšší vodca Iránu by mal byť pochovaný vo Svätyni imáma Rezu v Mašhade. Úrady v Teheráne sa pripravujú na zhromaždenia až 20 miliónov ľudí.
Alí Chameneí bol najvyšším duchovným vodcom Iránu takmer 37 rokov. Zahynul pri útoku na svoju oficiálnu rezidenciu v Teheráne 28. februára na začiatku konfliktu na Blízkom východe. Jeho nástupcom sa stal jeho syn Modžtabá Chameneí, ktorý sa od svojho vymenovania do funkcie začiatkom marca na verejnosti neobjavil. Predpokladá sa, že je zranený.
Chameneího pochovajú v rodnom meste Mašhad na severovýchode Iránu. Pohreb pôvodne plánovali na marec, avšak odložili ho z dôvodu vojny. Chameneího pochovajú po troch dňoch smútočných obradov v Teheráne, ktoré sa začnú 4. júla, a po ďalšom obrade v pútnickom meste Kóm 7. júla.
Bývalý najvyšší vodca Iránu by mal byť pochovaný vo Svätyni imáma Rezu v Mašhade. Úrady v Teheráne sa pripravujú na zhromaždenia až 20 miliónov ľudí.
Alí Chameneí bol najvyšším duchovným vodcom Iránu takmer 37 rokov. Zahynul pri útoku na svoju oficiálnu rezidenciu v Teheráne 28. februára na začiatku konfliktu na Blízkom východe. Jeho nástupcom sa stal jeho syn Modžtabá Chameneí, ktorý sa od svojho vymenovania do funkcie začiatkom marca na verejnosti neobjavil. Predpokladá sa, že je zranený.