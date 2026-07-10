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Ajatolláha Alího Chameneího pochovali v Mašhade
Pohreb sa uskutočnil v Chameneího rodnom meste.
Autor TASR
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Mašhad 10. júla (TASR) - V Iráne vo štvrtok pochovali najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zahynul na začiatku izraelsko-amerických útokov na islamskú republiku 28. februára. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a servera Sky News.
Pohreb sa uskutočnil v Chameneího rodnom meste Mašhad na severovýchode Iránu, kde ho uložili na odpočinok vo svätyni imáma Rezu. Ide o najposvätnejšie miesto šiitského islamu v Iráne.
K jeho pohrebu došlo po šesťdňovom štátnom smútku a masívnych procesiách, ktoré prebiehali v piatich mestách naprieč Iránom a susedným Irakom. Samotný akt pochovania bol naplánovaný na dnešné popoludnie o 14.30 miestneho času (13.00 SELČ), no sprevádzali ho logistické komplikácie. Kvôli obrovským masám ľudí uviazlo nákladné auto s rakvou v uliciach Mašhadu, takže rakvu musel posledný úsek cesty do svätyne transportovať vrtuľník.
Pohrbené obrady za Chameneího sa začali v piatok 3. júla, keď bola rakva s jeho pozostatkami umiestnená vo Veľkej mešite Mosallá v Teheráne, kam k nej prichádzali státisíce smútiacich. Následne ju previezli do iránskeho šiitského duchovného centra Kom, ako aj do irackých posvätných miest šiitského islamu Nadžaf a Karbalá.
Ceremónia v Mašhade, pri ktorej ho uložili na odpočinok spoločne so zabitými členmi jeho rodiny, bola súkromná a novinári na ňu nemali prístup. Na nádvorí svätyne sa zhromaždil obrovský dav smútiacich, pričom niektorí z nich mali transparenty s nápisom „Zabijeme (amerického prezidenta Donalda) Trumpa“.
Pohrebné obrady vyvrcholili v čase, kedy medzi USA a Iránom opäť prudko eskalujú raketové údery, pripomína Reuters. Iránske Revolučné gardy dokonca obvinili USA, že v noci pred pohrebom zbombardovali dva mosty na železničnej trati z Teheránu do Mašhadu, aby priebeh obradu skomplikovali.
Na verejnosti sa pritom ani počas pohrebných obradov za svojho otca neobjavil Chameneího syn a nástupca vo funkcii Modžtabá. Na ceremóniách a modlitbách sa naopak zúčastnili ďalší traja Chameneího synovia Mostafa, Mejsam a Masúd. O Modžtabovi od nástupu do úradu v marci doteraz neboli zverejnené žiadne zábery a nikto ho nevidel na verejnosti. Podľa osôb z jeho blízkeho okolia utrpel zranenia práve pri útoku z 28. februára. Pre agentúru Reuters uviedli, že má znetvorenú tvár a vážne zranenia jednej alebo oboch nôh.
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Pohreb sa uskutočnil v Chameneího rodnom meste Mašhad na severovýchode Iránu, kde ho uložili na odpočinok vo svätyni imáma Rezu. Ide o najposvätnejšie miesto šiitského islamu v Iráne.
K jeho pohrebu došlo po šesťdňovom štátnom smútku a masívnych procesiách, ktoré prebiehali v piatich mestách naprieč Iránom a susedným Irakom. Samotný akt pochovania bol naplánovaný na dnešné popoludnie o 14.30 miestneho času (13.00 SELČ), no sprevádzali ho logistické komplikácie. Kvôli obrovským masám ľudí uviazlo nákladné auto s rakvou v uliciach Mašhadu, takže rakvu musel posledný úsek cesty do svätyne transportovať vrtuľník.
Pohrbené obrady za Chameneího sa začali v piatok 3. júla, keď bola rakva s jeho pozostatkami umiestnená vo Veľkej mešite Mosallá v Teheráne, kam k nej prichádzali státisíce smútiacich. Následne ju previezli do iránskeho šiitského duchovného centra Kom, ako aj do irackých posvätných miest šiitského islamu Nadžaf a Karbalá.
Ceremónia v Mašhade, pri ktorej ho uložili na odpočinok spoločne so zabitými členmi jeho rodiny, bola súkromná a novinári na ňu nemali prístup. Na nádvorí svätyne sa zhromaždil obrovský dav smútiacich, pričom niektorí z nich mali transparenty s nápisom „Zabijeme (amerického prezidenta Donalda) Trumpa“.
Pohrebné obrady vyvrcholili v čase, kedy medzi USA a Iránom opäť prudko eskalujú raketové údery, pripomína Reuters. Iránske Revolučné gardy dokonca obvinili USA, že v noci pred pohrebom zbombardovali dva mosty na železničnej trati z Teheránu do Mašhadu, aby priebeh obradu skomplikovali.
Na verejnosti sa pritom ani počas pohrebných obradov za svojho otca neobjavil Chameneího syn a nástupca vo funkcii Modžtabá. Na ceremóniách a modlitbách sa naopak zúčastnili ďalší traja Chameneího synovia Mostafa, Mejsam a Masúd. O Modžtabovi od nástupu do úradu v marci doteraz neboli zverejnené žiadne zábery a nikto ho nevidel na verejnosti. Podľa osôb z jeho blízkeho okolia utrpel zranenia práve pri útoku z 28. februára. Pre agentúru Reuters uviedli, že má znetvorenú tvár a vážne zranenia jednej alebo oboch nôh.
12 zsl