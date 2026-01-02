< sekcia Zahraničie
Ajatolláhov poradca: Zásah USA v Iráne by bol červenou čiarou
Trump už začiatkom týždňa pohrozil Iránu, že USA eliminujú akýkoľvek jeho pokus obnoviť jadrový program, a to opäť aj formou útoku.
Autor TASR
Teherán 2. januára (TASR) - Akákoľvek intervencia Spojených štátov v Iráne by predstavovala červenú čiaru a nezostala by bez odpovede, vyhlásil v piatok podľa agentúry AFP Alí Šamchání, politický poradca iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Americký prezident Donald Trump krátko predtým varoval Irán, že ak budú jeho bezpečnostné zložky zabíjať pokojne protestujúcich ľudí, USA prídu demonštrantom na pomoc. Informuje o tom TASR.
„Iránci dobre poznajú 'záchrannú' bilanciu USA - od Iraku a Afganistanu až po Gazu. Akákoľvek intervencia, ktorá pod hocijakou zámienkou ohrozí bezpečnosť Iránu, bude mať za následok odvetné opatrenia,“ napísal Šamchání na sieti X. Bezpečnosť islamskej republiky pritom označil za „červenú čiaru“.
Napätie medzi Washingtonom a Teheránom súvisí okrem iného s iránskym jadrovým programom a prebiehajúcimi protestmi, ktoré podnietil prudký pokles hodnoty iránskeho rialu. Protesty začali pôvodne maloobchodníci v hlavnom meste Teherán, neskôr sa rozšírili do ďalších oblastí islamskej republiky. Na demonštrácie vyzvali aj študentské organizácie, ktoré zohrávali úlohu pri protestných hnutiach v minulosti.
Na Trumpovu hrozbu intervenciou zareagoval aj tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti a bývalý predseda parlamentu Alí Lárídžání. Uviedol, že po vyhláseniach izraelských predstaviteľov a Trumpa je teraz jasné, „čo sa udialo v zákulisí“ protestov v Iráne. Naznačil, že protesty rozdúchavajú USA a Izrael.
„Rozlišujeme medzi postojom protestujúcich obchodníkov a konaním rušivých aktérov. A Trump by mal vedieť, že zasahovanie USA do tejto vnútornej záležitosti korešponduje s chaosom v celom regióne a deštrukciou záujmov Spojených štátov,“ napísal Lárídžání na sieti X.
Trump už začiatkom týždňa pohrozil Iránu, že USA eliminujú akýkoľvek jeho pokus obnoviť jadrový program, a to opäť aj formou útoku. Spojené štáty počas 12-dňovej vojny medzi Izraelom a Iránom v júni zaútočili na trojicu iránskych jadrových zariadení, o ktorých Trump tvrdí, že sú úplne zničené. Údery mali podľa neho zabrániť Teheránu získať jadrovú zbraň, Irán však takéto snahy popiera.
Pri zrážkach demonštrantov s bezpečnostnými zložkami zahynulo najmenej sedem ľudí a 17 ich utrpelo zranenia. Polooficiálna tlačová agentúra Fárs uviedla, že troch „výtržníkov“ zabili, keď sa pokúsili vstúpiť do priestorov policajnej stanice v provincii Lorestán.
Trump od januárového nástupu do funkcie obnovil svoju „politiku maximálneho tlaku“ na Irán. Už počas prvého funkčného obdobia v roku 2018 odstúpil od tzv. jadrovej dohody medzi Iránom a veľmocami uzavretej v roku 2015. Podľa nej sa zmiernili sankcie na Irán výmenou za obmedzenie jeho jadrových aktivít. Teherán v reakcii na odstúpenie USA postupne prestal dodržiavať podmienky dohody a výrazne napredoval v jadrovom programe.
