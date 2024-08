Ajman Safadí odcestuje v súvislosti s napätím v regióne do Iránu

Ammán 4. augusta (TASR) - Jordánsky minister zahraničných vecí Ajman Safadí v nedeľu odcestuje do Iránu, aby so svojím náprotivkom prediskutoval vývoj v regióne po vražde vodcu palestínskeho hnutia Hamas Ismáíla Haníju v Teheráne, informovali tamojšie médiá. TASR píše podľa agentúry Reuters.



Napätie v regióne sa zvýšilo po stredajšej vražde Haníju, ku ktorej došlo deň po izraelskom útoku v Bejrúte, pri ktorom zahynul vysoký predstaviteľ libanonského proiránskeho hnutia Hizballáh Fuád Šukr. Irán aj hnutie Hizballáh z ich smrti obviňujú Izrael a sľubujú odvetu.



Safadí ešte vo štvrtok vyhlásil, že Izrael sa atentátom na Haníju stal "lotrovským štátom" a je potrebné ho zastaviť. Dodal, že zabitie hlavného vyjednávača Hamasu, ktorý sa usiloval o dosiahnutie prímeria a dohody o prepustení rukojemníkov v Pásme Gazy, je jasným znakom toho, že Izrael sa rozhodol podkopať rokovania podporované Američanmi. Izrael zodpovednosť za smrť Haníju dosiaľ nepotvrdil ani nevyvrátil.



Irán a Jordánsko sa snažia zlepšiť svoje vzťahy po nedávnom napätí. To súviselo s tým, že Ammán vinil proiránske milície v Sýrii z pašovania drog do krajiny a informácií, že sa podieľal na zachytení vôbec prvého priameho iránskeho útoku na Izrael v apríli minulého roka.