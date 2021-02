Ak budeme so Sputnikom vyčkávať, prídeme o dodávky, naznačil premiér

Bratislava 21. februára (TASR) – Ak bude Slovensko čakať na objednávku vakcíny Sputnik V dovtedy, kým použitie neodobrí Európska agentúra pre lieky (EMA) alebo Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), podľa predsedu vlády SR Igora Matoviča príde SR o dodávku dvoch miliónov vakcín, ktorú mal s ruskou stranou dohodnúť. Upozornil na to na sociálnej sieti.



"Prečo by nám mali držať niekde na sklade dva milióny vakcín, ktoré môžu medzitým zachrániť tisícky životov? Dodajú ich tam, kde majú zdravý rozum a neuprednostnia v čase pandémie politikárčenie pred záchranou zdravia a životov,“ uviedol Matovič, reagujúc na slová ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka (SaS), ktorý v nedeľňajšej debate RTVS O 5 minút 12 povedal, že minister zdravotníctva SR Marek Krajčí má vakcínu Sputnik objednať a umožniť jej používanie až potom, ako bude registrovaná európskou alebo národnou autoritou.



Podľa Matoviča ten, kto presadzuje takýto vyčkávací postoj s rizikom straty dodávok dáva najavo, že Sputnik V na Slovensku nechce a naopak chce sa spoliehať na meškajúce dodávky vakcín, kontrahovaných cez spoločné EÚ obstarávanie. "Chce, aby sme sa trápili s lockdownom a zbytočnými úmrtiami týždne a mesiace navyše,“ dodal Matovič.



Upozornil, že ročne dá ministerstvo zdravotníctva "tisíce" povolení na používanie neregistrovaných liekov, ktoré zachránia zdravie a život mnohých ľudí. “Nikoho to doteraz ani len nenapadlo spochybňovať. Prečo to teraz pri ruskej vakcíne prekáža,“ pýta sa Matovič. Premiér mieni, že SaS Sulíkovom vyjadrením zaujala obdobný postoj ako strana Za ľudí, ktorá zablokovala na vláde návrh nákupu vakcíny a trvá na jej registrácii cez EMA.



Premiér mal s ruskou stranou dohodnúť do konca júna dodávky v objeme dvoch miliónov vakcín. Matovič je presvedčený, že možnosť očkovať ruskou vakcínou zvýši podiel ľudí, ktorí sa rozhodnú pre vakcináciu proti novému koronavírusu.