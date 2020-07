Spahn: Ak budú Nemci ostražití, vyhnú sa druhej vlne koronavírusu

Berlín 13. júla (TASR) – Ak občania počas obdobia letných prázdnin zostanú ostražití, môže Nemecko na jeseň zabrániť druhej vlne pandémie koronavírusu. Uviedol to nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn, na ktorého sa odvolala agentúra Reuters.



Spahn na tlačovej konferencii vyhlásil, že pri cestovaní do zahraničia je dôležité zachovanie obozretnosti, a preto ho podľa vlastných slov znepokojili fotografie na sociálnych sieťach, na ktorých sa na Malorke zabávali dovolenkári. Tí na párty tancovali blízko pri sebe a ignorovali pravidlá dodržiavania spoločenskej vzdialenosti.



„Rozumiem takejto netrpezlivosti, ale tam, kde sa konajú párty, je riziko nákazy skutočne vysoké," vyslovil svoje obavy Spahn.



„Aby sme zabránili šíreniu infekcie, musíme sa teraz – v období dovoleniek – snažiť ešte viac. Na jeseň či v zime nemusíme automaticky rátať s druhou vlnou nákazy. Ako spoločnosť tomu môžeme predísť tak, ako sme to urobili predtým: zastavili sme šírenie nákazy a udržali sme pandémiu pod kontrolou," dodal minister.



Podľa nemeckého ministra zdravotníctva si až 15,5 milióna ľudí nainštalovalo nemeckú aplikáciu pre varovania o ochorení COVID-19 a až 500 000 občanov Nemecka sa za uplynulý týždeň nechalo otestovať, čo je najvyšší počet od začiatku krízy.



Krajina doposiaľ zaznamenala takmer 200 000 prípadov nákazy COVID-19, z toho 9135 ľudí tam ochoreniu podľahlo.