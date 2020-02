Ak by sa zopakovali voľby v Durínsku, CDU by prepadla

Berlín 7. februára (TASR) - Kresťanskodemokratická únia (CDU) by v prípade, že by sa v spolkovej krajine Durínsko opakovali parlamentné voľby, stratila desať percentuálnych bodov v porovnaní s voľbami z októbra 2019 a dosiahla by len 12-percentnú podporu voličov. Vyplýva to z prieskumu inštitútu Forsa pre televízie RTL/n-tv, ktorého výsledky zverejnil v piatok denník Die Welt.



Po prípadných nových voľbách by mohla v Durínsku vzniknúť koaličná vláda tvorená stranou Ľavica, sociálnymi demokratmi a Zelenými, ktoré by získali hlasy celkovo 53 percent voličov, pričom Ľavica by si v porovnaní s vlaňajším októbrom polepšila o šesť percentuálnych bodov (z 31 na 37 percent).



V Durínsku bol vo štvrtok za nového premiéra zvolený Thomas Kemmerich zo Slobodnej demokratickej strany (FDP). Za to, že sa tak stalo i vďaka hlasom krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), si Kemmerich vyslúžil ostrú kritiku a následne odstúpil z funkcie. Takisto avizoval, že FDP chce rozpustiť krajinský parlament a vypísať nové voľby.



CDU na návrh svojej predsedníčky Annegret Krampovej-Karrenbauerovej najprv presadzovala, aby sa v Durínsku okamžite uskutočnili nové voľby. Po dlhých rokovaniach v noci na piatok v Erfurte však šéfka CDU svoj postoj zmenila a podporila nájdenie iného východiska z politickej krízy. K tomu by sa mali dopracovať poslanci tamojšieho parlamentu. Ak by sa tak však nestalo, nové voľby budú neodvratné, zdôraznila Krampová-Karrenbauerová.



Nové voľby odmietol aj predseda durínskej CDU Mike Mohring: "Nové voľby zložitú politickú situáciu v Durínsku nevyriešia." Podľa neho by sa totiž mohla situácia zopakovať a preto musia byť všetky otázky zodpovedaná v aktuálne zvolenom parlamente.