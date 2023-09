Ak Fiala neodvolá Rakušana, ANO vyvolá hlasovanie o nedôvere vláde

Praha 26. septembra (TASR) - Ak do konca budúceho týždňa český premiér Petr Fiala neodvolá ministra vnútra Víta Rakušana, opozičné hnutie ANO vyvolá hlasovanie o nedôvere vláde. Hnutie ministrovi vyčíta, že v minulosti používal šifrovaciu mobilnú aplikáciu, ktorej rovnaký typ mali aj obvinení v korupčnej kauze Dozimetr týkajúcej sa manipulácie s verejnými zákazkami na pražskom magistráte. Fiala sa Rakušana zastal, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Predseda hnutia ANO Andrej Babiš označil ministra vnútra za súčasť organizovaného zločinu a "najväčšie nebezpečenstvo" pre Česko. "Chceme presvedčiť pána premiéra, že pán Rakušan nemá vo vláde čo robiť," vyhlásil v utorok Babiš.



Podľa šéfky poslaneckého klubu hnutia ANO Aleny Schillerovej premiér situáciu dosiaľ bagatelizoval. "Ak k tomu takto bude pristupovať aj naďalej, tak hnutie ANO vyvolá hlasovanie o nedôvere vláde," avizovala Schillerová.



Hnutie vyhlásením reagovalo na zistenie denníka Mladá fronta DNES, podľa ktorého šéf rezortu vnútra používal šifrovaný telefón s aplikáciou CryptoCult. Podobný mobil mal údajne aj bývalý minister školstva za STAN Petr Gazdík, ktorý vo funkcii skončil pre svoje kontakty s podnikateľom Michalom Redlom známom z kauzy Dozimetr.



Rakušan označil výzvu ANO, aby ho premiér odvolal, za frašku. "Pán Babiš sa od začiatku snažil, aby ma spojil s kauzou Dozimetr a zbavil sa ma na ministerstve vnútra. Beriem to ako poklonu svojej práci," komentoval výzvu ANO minister.



Používanie telefónu vysvetlil tým, že pri zostavovaní vlády sa takto snažili chrániť pred možným odpočúvaním. "Snažili sme sa všetkými spôsobmi chrániť našu komunikáciu pred odposluchmi zo strany bezpečnostnej divízie Agrofertu, a to hlavne v citlivom čase medzi parlamentnými voľbami a vznikom vlády," uviedol Rakušan. Proti tomu sa ale ohradil holding Agrofert, ktorý chce jeho slová riešiť právne.



Fiala na odvolanie ministra vnútra nevidí dôvod. "Vlastníctvo šifrovaného telefónu nie je nelegálne ani nemorálne a nemôže byť dôvodom na odvolanie člena vlády," povedal s tým, že opozícia má právo rokovanie o nedôvere vláde vyvolať a on im ho upierať nebude.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)