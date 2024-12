Ak hnutie ANO vyhrá voľby do snemovne, Babiš chce byť premiér

Praha 5. decembra (TASR) - Ak hnutie ANO vyhrá budúcoročné voľby do Poslaneckej snemovne, jeho predseda Andrej Babiš sa chce stať opäť premiérom. Povedal to vo štvrtok v rozhovore pre Deník.cz. Babiš doteraz tvrdil, že ANO má na túto funkciu troch kandidátov a o predsedovi vlády rozhodne koaličný potenciál, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Expremiér Babiš tento týždeň oznámil, že rozpustí zverenecký fond, do ktorého vložil holding Agrofert a opäť bude vlastniť akcie tejto firmy. Vyvolalo to špekulácie, prečo k tomuto kroku pristúpil. Niektorí koaliční politici si to vysvetľovali tak, že Babiš už zrejme nechce v budúcom volebnom období v prípade úspechu ANO vo voľbách zastávať žiadnu výkonnú funkciu.



To však expremiér poprel. "Nie je to pravda. Ja som si riešil svoju súkromnú rodinnú situáciu. Už mám 70, všetci sme smrteľní... Teraz som akcionár, nie som v managemente, nezasahujem do firmy a neriadim ju. Moja priorita je kandidovať a vyhrať voľby snemovné voľby," povedal Babiš v rozhovore. Na doplňujúcu otázku, či chce byť aj premiérom, odpovedal: "Áno, samozrejme, určite. Ale to sa uvidí po voľbách."



Ak by sa Babiš stal premiérom, musel by opäť riešiť situáciu s Agrofertom. Zákon o strete záujmov (tzv. Lex Babiš) zakazuje, aby sa firmy, v ktorých členovia vlády vlastnia viac než štvrtinový podiel, uchádzali o verejné zákazky či dotácie. "Vyriešim to podľa zákonov ČR," reagoval Babiš.



Český expremiér v poslednom čase opakovane hovoril o tom, že ANO má na funkciu premiéra troch kandidátov. Okrem neho aj podpredsedov hnutia Karla Havlíčka a Alenu Schillerovú. Ak by mal byť problémom pri vzniku koalície, premiérom byť nemusí. Havlíček, ktorý je v tomto volebnom období "tieňovým premiérom", v rozhovore pre server Novinky.cz v novembri uviedol, že hnutie má dvoch kandidátov na premiéra, a to jeho a Babiša. O tom, kto sa by sa stal prípadným predsedom vlády, sa rozhodne s ohľadom na koaličný potenciál, povedal pred niekoľkými týždňami Havlíček.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)