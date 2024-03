Ak ma zabijú, nič to nezmení, uviedol Navaľnyj v rozhovore

Paríž 6. marca (TASR) - Francúzsky denník Libération a televízia LCI v stredu zverejnili doteraz nepublikované úryvky rozhovoru s nedávno zosnulým ruským opozičným politikom Alexejom Navaľným. Ten okrem iného uviedol, že ak ho zabijú, nič sa nezmení a na jeho mieste budú stáť iní ľudia. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Ruský opozičný líder, ktorý v polovici februára náhle zomrel vo väzení, v doteraz nezverejnenom svedectve z roku 2020 povedal, že jeho tím vie, čo má robiť, hoci priznal, že bez neho by to bolo "ťažšie". Dodal, že členovia jeho tímu vedia, ako majú fungovať, keďže veľa času trávil vo väzení a museli pracovať bez neho.



"Sú milióny ľudí, ktorí nechcú žiť v krajine, kde je všetka moc v rukách jedného (človeka)," uviedol Navaľnyj. Rozhovor poskytol 17. decembra 2020 v Berlíne pred svojím návratom do Ruska po liečbe otravy novičkom, z ktorej obvinil Kremeľ.



Po návrate do Ruska v januári 2021 ho na letisku zadržali a uväznili. Ruské úrady 16. februára tohto roku uviedli, že Navaľnyj náhle zomrel vo väzení. Jeho podporovatelia tvrdia, že 47-ročného opozičného politika zavraždili. Západní politici vinia za jeho smrť ruského prezidenta Vladimira Putina. Vdova po politikovi Julija Navaľná prisľúbila, že bude pokračovať v práci svojho manžela.