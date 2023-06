Ak PiS vyhrá voľby, Nemecko vyplatí Poľsku reparácie, tvrdí Mularczyk

Varšava 6. júna (TASR) - Námestník poľského ministra zahraničných vecí Arkadiusz Mularczyk v utorok vyjadril presvedčenie, že ak poľská vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) zvíťazí v jesenných parlamentných voľbách, Nemecko vyplatí Poľsku vojnové reparácie. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Mularczyk tiež upozornil na výsledky prieskumu realizovaného organizáciou Social Changes pre pravicovú poľskú webstránku wPolityce.pl, podľa ktorého až 54 percent opýtaných súhlasí s tým, aby Poľsko i naďalej vymáhalo od Nemecka zaplatenie reparácií.



"Som presvedčený, že ak sa pri moci udržíme aj nasledujúce štyri roky, Nemecko Poľsku reparácie vyplatí. A historický naratív tak bude bližšie k tomu, čo hovorí Varšava, a nie Berlín," vyhlásil Mularczyk.



Agentúra PAP pripomína, že poľská vláda vlani v septembri zverejnila komplexnú správu, v ktorej podrobne opísala materiálne straty Poľska počas druhej svetovej vojny. Poľsko chce za to od Nemecka požadovať reparácie v objeme šesť biliónov zlotých (1,3 bilióna eur).



Nemecké ministerstvo zahraničných vecí však požiadavky Poľska odmietlo. Uviedlo, že táto záležitosť je pre Berlín uzavretá a že nemecká vláda nemieni o reparáciách ani rokovať.



Poľsko sa však zaviazalo, že sa obráti na všetky relevantné medzinárodné inštitúcie, aby si odškodnenie od Nemecka vymohlo.



Voľby do oboch komôr parlamentu sa budú v Poľsku konať v priebehu jesene, a to najneskôr 11. novembra 2023.