Ak prevládne variant omikron, prestanú podávať monoklonálne protilátky

Praha 2. januára (TASR) - Českí lekári prestanú podávať pacientom s covidom tzv. monoklonálne protilátky, ak v krajine prevládne nový koronavírusový variant omikron. Tieto protilátky totiž v prípade omikronu nezaberajú. Uviedol to predseda Spoločnosti infekčného lekárstva Českej lekárskej spoločnosti (ČLS JEP) Pavel Dlouhý, ktorého citoval server Novinky.cz.



Podľa Dlouhého, primára infekčného oddelenia Masarykovej nemocnice v Ústí nad Labem, sa v súčasnosti monoklonálne protilátky v ČR aplikujú asi 4000 pacientom za týždeň.



Pri súčasnom dominantnom variante delta dokážu zhruba na 70 percent zabrániť vážnemu priebehu ochorenia COVID-19. Nové štúdie však ukázali, že v prípade nového variantu omikron tieto protilátky nefungujú.



"Pacientom s potvrdeným variantom omikron sa teda nebudú podávať. Hneď ako v ČR prevládne variant omikron, vyradíme ich z používania úplne," uviedol MUDr. Dlouhý.



Hlavným nástrojom na liečbu covidu by sa podľa neho mali v priebehu tohto roka stať antivírusové lieky. Takéto liečivá - ako sú remdesivir, molnupiravir, či Paxlovid - majú zachovanú účinnosť aj v prípade omikronu.



Prvé dva tieto prípravky majú už českí lekári k dispozícii, zatiaľ čo Paxlovid by mal doraziť do Česka v prvom štvrťroku tohto roka. V prípade Paxlovidu je schopnosť zabrániť ťažkému covidu podľa Dlouhého ešte vyššia než pri monoklonálnych protilátkach, a to zhruba až 85-percentná.



Výhodou antivírusových liekov je skutočnosť, že ide o tabletky a nemusia sa teda podávať v infúziách, ako je to v prípade monoklonálnych protilátok.



Podľa údajov z laboratórií v Česku zatiaľ stále prevláda variant delta. Omikron predstavuje len zhruba 15 percent prípadov nákazy. Za 10-15 dní by mal však jeho podiel vzrásť na polovicu a do konca mesiaca by mal byť v krajine dominantný.